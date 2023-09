Johan Derksen wijst 'de allerslechtste speler uit de selectie' aan bij Oranje

Dat Wout Weghorst tegen Ierland de meubelen redde voor het Nederlands elftal, bewijst volgens Johan Derksen dat Oranje diep is gezonken. Dat Weghorst zijn onvrede uitsprak over zijn reserverol, leidt ook tot cynische reacties in de uitzending van Vandaag Inside.

"Het geeft wel aan in wat voor rare wereld we leven: Wout Weghorst is boos omdat hij niet speelt bij het Nederlands elftal", zegt Valentijn Driessen, waarna Derksen reageert: "Ik ben boos dat hij geselecteerd is. Hoe diep kun je zinken als Nederlands elftal, dat de slechtste speler uit de hele selectie je weer redt."

René van der Gijp is minder kritisch op Weghorst, die zowel tegen Griekenland als tegen Ierland wist te scoren. "Wat hij doet, doet hij goed. Er zit niet meer in. Het is toch prima wat hij doet."

Derksen heeft begrip voor de keuze van Ronald Koeman om Weghorst op de bank te zetten. "Die Ieren zijn redelijk sterk in de lucht achterin. Dan kun je beter Malen hebben, die er overigens niets van bakte. Wout heeft toch de boel weer gered."

