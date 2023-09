Derksen pleit voor terugkeer van ‘arrogante lul die dacht dat hij alle vrouwen kon inpalmen’

Johan Derksen vindt het opmerkelijk dat Tom Egbers bijna een halfjaar nadat hij in opspraak raakte vanwege beschuldigingen van pestgedrag en intimidatie, nog altijd niet terug is op televisie. Derksen breekt maandagavond in het televisieprogramma Vandaag Inside een lans voor de presentator van de NOS.

Egbers raakte in maart van dit jaar in opspraak nadat hij in een artikel van de Volkskrant beschuldigd werd van pestgedrag en intimidatie op de werkvloer. Hij had vijftien jaar geleden een affaire met een ruim twintig jaar jongere stagiaire (zij was 22, hij 48 jaar); na het verbreken van die relatie zou hij de vrouw hebben gepest, net zo lang tot zij vertrok bij de NOS. Dat werd bevestigd door verschillende medewerkers.

De directie van de NOS liet vervolgens weten dat Egbers ‘de komende maanden’ niet op televisie te zien zou zijn. De verslaggever deed zijn verhaal bij Khalid & Sophie. Een halfjaar later is hij nog altijd niet terug op televisie. Dat steekt Derksen, wanneer maandagavond de terugkeer van Pierre van Hooijdonk zondagavond bij Studio Voetbal ter sprake komt. “Ik vind het heel goed dat hij terug is, die jongen hoefde van mij helemaal niet weg. Maar dan denk ik: waarom mag hij terugkomen en Tom Egbers niet?”, vraagt Derksen zich hardop af.

Tafelgenoot Khalid Kasem is het eens met Derksen. Kasem interviewde Egbers in maart naar aanleiding van het artikel dat in de Volkskrant verscheen. “Voor iedereen die onder vuur ligt geldt: die durft nooit ergens aan te schuiven om zijn verhaal te doen. Deze man was beschadigd en hij wilde zich niet zomaar bij het grofvuil laten zetten. Hij wilde zijn verhaal komen vertellen. En dat heeft hij gedaan. De één zal het niet heel best vinden wat hij gezegd heeft, de ander zal het heel stoer vinden. Ik hoor bij die laatste categorie. Het was heel moedig”, vindt Kasem.

“Hij vond dat hij iets moest rechtzetten. Hij vond dat hij ten onrechte werd weggezet als iemand die grensoverschrijdend gedrag, zelfs op seksueel gebied, zou hebben vertoond bij jongere redacteuren. Dat verhaal ging een eigen leven leiden. Hij heeft dat teruggebracht binnen proporties”, vervolgt Kasem zijn verhaal over Egbers. “Zoals hij het verteld heeft – ik ken de andere kant van het verhaal niet goed genoeg – is dat een liefdesrelatie geweest tussen twee meerderjarigen. Dat is in weinig gevallen grensoverschrijdend, tenzij één van de twee het niet wil.”

Derksen begrijpt dat Egbers iets wilde rechtzetten. “Maar dit kon hij op deze manier niet winnen”, zegt de ervaren analist. “Hij had beter even de rust kunnen nemen, om er later op terug te komen. Hij zat nog boordevol emotie. Hij vond dat hem onrecht was aangedaan. Dat is ook zo: die jongen heeft helemaal niets gedaan waar wij met zijn allen iets mee te maken hebben.”

Derksen merkt op dat Egbers op de burelen van de NOS vaak in het middelpunt van de aandacht stond. “Tom was af en toe een beetje een arrogante lul. Hij lag heel goed bij de vrouwen en dacht dat hij ze allemaal kon inpalmen, natuurlijk”, aldus Derksen, die hoopt dat Egbers, nu 65 jaar oud, toch nog mag terugkeren bij de NOS. “Het zou heel raar zijn al die jongen zomaar door de achterdeur weg moet. Ik vind dat dat hij, net als Mart Smeets, echt het gezicht van Studio Sport was. En niemand kan zo goed de autocue voorlezen als Tom”, besluit hij met een knipoog.