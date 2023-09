Van Hooijdonk vertelt over contact met Steijn; NOS wil kijkers geruststellen

Pierre van Hooijdonk is terug bij Studio Voetbal. De analist ging zondag in op de gebeurtenissen van de afgelopen weken en zei contact te hebben gehad met Maurice Steijn. Voorlopig vindt de trainer van Ajax het echter te vroeg voor een gesprek met de commissaris van NAC Breda.

"Het gaat goed. Zoals je je kunt voorstellen, is het nu wat rustiger dan drie weken geleden", zei Van Hooijdonk, die vervolgens de vraag kreeg waarom hij zijn excuses aanbood. "Omdat ik geen bewijzen had voor mijn opmerkingen. Dat moet je niet doen. Vandaar mijn excuses." Of hij contact met Steijn heeft gezocht? "Ik heb contact gezocht en gekregen, om het uit te praten. Maurice vond het nog te vroeg, dat begrijp ik ook, maar voor mij staat de deur open."

Artikel gaat verder onder video

De NOS-gezichten bij Studio Voetbal probeerden de kijkers gerust te stellen dat Van Hooijdonk objectief over Ajax kan blijven spreken. Zo zei presentator Sjoerd van Ramshorst: "Er blijft één vraag boven de markt hangen, die veel kijkers misschien hebben: kan je nog onbevooroordeeld praten over Maurice Steijn en over Ajax? Wij hebben daar vertrouwen in, omdat we al jarenlang met je werken. Rafael zei het vorige keer mooi: we zijn een team en we kennen je al lang. We weten dat je je altijd uiterst goed voorbereidt. Iedereen kan een uitglijder maken. Dit keer ben jij het en de volgende keer misschien ik of iemand anders aan tafel. Dan hopen we ook dat we een nieuwe kans krijgen. Wij hebben er vertrouwen in, ook omdat we er met elkaar over gesproken hebben. Daar waren de kijkers natuurlijk niet bij."

NOS-commentator Jeroen Stekelenburg zei 'ontzettend blij' te zijn met de terugkeer van Van Hooijdonk. "Ik vond het moeilijk om te horen dat je hier een paar keer niet mocht komen. Ik ben blij dat het voorbij is. Ik hoop niet dat je te voorzichtig wordt en je steeds gaat afvragen of je iets wel of niet kunt zeggen." De hoofdrolspeler zelf begrijpt dat hij 'het vertrouwen van de kijker zal moeten terugwinnen'. "Ik heb er vertrouwen in dat ik objectief naar de trainer Steijn en naar Ajax kan kijken, zoals ik de afgelopen tien jaar gedaan heb. Dit is een eenmalige uitglijder geweest, dat kan ik je wel verklappen."