Derksen reageert op aankondiging harde kern Ajax en schaart zich achter harde maatregelen: 'Voor het eerst met haar eens'

Johan Derksen heeft dinsdagavond gereageerd op de aankondiging van de harde kern van Ajax. De Amsterdammers zetten afgelopen zondag na een inktzwarte middag technisch directeur Sven Mislintat op straat en als het aan de F-Side ligt, gaan er nog meer koppen rollen.

Woensdagmiddag wordt in een lege Johan Cruijff ArenA het restant van de zondag gestaakte Klassieker tussen Ajax en Feyenoord afgewerkt. De Amsterdammers krijgen 35 minuten de tijd om iets aan de 0-3 achterstand te doen. Het treffen tussen de aartsrivalen werd afgelopen zondag na tien minuten spelen in de tweede helft definitief gestaakt nadat er vuurwerk op het veld was gegooid. Buiten het stadion braken er vervolgens ongeregeldheden uit, waarbij onder meer de hoofdingang werd bestormd.

De harde kern van Ajax heeft het helemaal gehad met het huidige bestuur en de Raad van Commissarissen en eist na het ontslag van technisch directeur Mislintat ook het vertrek van Pier Eringa, Jan van Halst, Georgette Schlick, Annette Mosman en Maurits Hendriks. “De eerste stap is afgelopen zondag gezet, we gaan door in onwillekeurige volgorde”, leest het op sociale media. “Tot morgen bij de Johan Cruijff ArenA”, was dinsdagavond de boodschap. Wilfred Genee bracht de post ter sprake in Vandaag Inside. “De F-Side is niet hoofd personeelszaken bij Ajax”, reageerde Derksen.

De televisiepersoonlijkheid lijkt niet onder de indruk van de aankondiging. “Die overschatten zichzelf, want de KNVB nam een beslissing en dan krijg je een officieel persbericht dat ook de supporters er tegen zijn. Die hebben even geen recht van spreken”, aldus Derksen. Hij is bovendien van mening dat het wangedrag van voetbalsupporters hard moet worden bestraft. Burgemeester van Amsterdam Femke Halsema opperde maandagavond om netten op te hangen in de ArenA, streng te fouilleren en een meldplicht in te voeren voor mensen met - desnoods een levenslang - stadionverbod. “Ik was het voor het eerst in mijn leven met haar eens”, zei Derksen.