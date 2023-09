Driessen snapt he-le-maal niets van genoemde optie bij Ajax: 'Hoe erg kan het vloeken bij Ajax?'

Lodewijk Asscher, voormalig viceminister-president van Nederland, werd afgelopen week genoemd als mogelijk lid van de Raad van Commissarissen van Ajax. Valentijn Driessen snapt helemaal niets van die suggestie en veegt de vloer volledig aan met de voormalig PvdA-voorman.

“Wat ben ik blij dat Lodewijk Asscher het niet geworden is”, begint Driessen zijn referaat in de Kick-Off-podcast van De Telegraaf over de nieuwe leden van de RvC. “Leven we in een kapitalistische wereld bij Ajax of niet? Alles draait om geld. Kapitalisme in optima forma. En dan krijgen we een linkse, socialistische oud-partijleider van de PvdA, die natuurlijk gesteund wordt door Groen Links-burgemeester Femke Halsema.”

Driessen snapt er werkelijk niets van dat Asscher serieus werd genoemd in Amsterdam. “Hij moet dan eventueel voorzitter worden van de Raad van Commissarissen van Ajax?! Dat vloekt toch? Hoe erg kan het vloeken bij Ajax?”, betoogt de kritische Driessen. “Een man die nog nooit verantwoordelijk is geweest voor enig bedrijf, voor een winst bij een bedrijf. Die wordt dan voorzitter bij het meest kapitalistische bedrijf hier in Amsterdam.”

Dat Asscher überhaupt wordt genoemd voor de functie bij Ajax, vindt Driessen te gek. “Hoe is het in godsnaam mogelijk dat die naam naar boven is gekomen?”, aldus de journalist. Collega Mike Verweij heeft overigens een hele andere mening wat betreft Asscher. “Ik denk dat Asscher wél een goede optie zou zijn voor Ajax”, gaf hij Driessen nog enig tegengas.