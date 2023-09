Engelse media trekken pijnlijke conclusie over Ten Hag en United: 'Alleen maar erger geworden'

Erik ten Hag beleeft een bijzonder rumoerige start van zijn tweede seizoen als trainer van Manchester United. Zijn elftal verloor drie van de vijf duels in de Premier League en buiten het veld zorgen aanvallers Anthony en Jadon Sancho voor alleen maar meer onrust. Ondertussen ging ook de eerste Champions League-wedstrijd bij Bayern München verloren (4-3), waarna Engelse media een pijnlijke conclusie trekken.

Het lokale Manchester Evening News blikt terug op afgelopen seizoen, waarin Ten Hag flink mocht investeren in zijn selectie. "Voornamelijk met Lisandro Martínez en Casemiro haalde hij karakters die vastberadenheid aan de spelersgroep toevoegden", schrijft de krant. "De ploeg leek meer een eenheid te vormen, maar zij waren niet onfeilbaar", vervolgt het.

De problemen kwamen vooral bovendrijven zodra United op achterstand kwam: "Ze verloren niet met eer. Denk aan het Etihad, Anfield, Brentford en Sevilla. Het werd een gewoonte", schrijft de krant. Pijnlijk voor Ten Hag: "Het lijkt erop dat er niet veel is veranderd." Daarbij verwijst de krant naar de nederlagen van de afgelopen weken: "Tegen Tottenham Hotspur, Brighton en Bayern München was in de openingsfases een glimp te zien van een competent en competitief team dat klaar is om op het hoogste podium te spelen."

"Ze waren tegen de Spurs 35 minuten de betere ploeg", vervolgt de krant, "tegen Brighton ook tót Danny Welbeck scoorde en in de Allianz Arena tot de blunder van Onana", somt het artikel op. "Maar in alle drie de gevallen: zodra er iets tegenzat, leken ze daar niets meer van te willen weten." De oorzaak moet volgens de krant dan ook vooral op het mentale vlak gezocht worden: "Dit team is wanhopig op zoek naar leiders." En dat moet Ten Hag zorgen baren: "Vijf maanden geleden zei hij al dat zijn elftal mentaal tekortschoot. Sindsdien is het alleen maar erger geworden. Burnley wacht", blikt de krant vooruit op de competitiewedstrijd van aankomend weekend.