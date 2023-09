ESPN-studio likkebaardt na waanzinnige actie van Go Ahead Eagles-aanwinst Victor Edvardsen

Een fraaie actie van Victor Edvardsen in de 39ste minuut van de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en sc Heerenveen. De zomeraanwinst van Go Ahead passeerde tegenstander Luuk Brouwers met een 'akka-panna' in het strafschopgebied, waarna Hussein Ali een overtreding op hem beging. Daardoor kreeg Go Ahead een penalty, die werd benut door Philippe Rommens.

In de studio van ESPN genoten Jan Joost van Gangelen, Karim El Ahmadi en Mario Been van de beelden. "Ohh, lekker!", riep Van Gangelen uit. "Een akka!", zei Been enthousiast. De rake penalty van Rommens betekende de 2-0, nadat Bas Kuipers al de 1-0 had gemaakt. In de blessuretijd van de eerste helft zorgde Charlie Webster voor de 2-1.

