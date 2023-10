ESPN-analisten snappen niets van het ‘rare juichen’ van Victor Edvardsen na doelpunt

Bij ESPN begrijpt men weinig van de manier waarop zaterdagavond zijn doelpunt voor Go Ahead Eagles tegen Heracles Almelo vierde. De Zweedse spits van Go Ahead gleed na zijn treffer met twee knieën over het veld.

Hoewel het niet ongewoon is dat spelers na een doelpunt met twee knieën over het veld glijden, wordt er bij ESPN vreemd opgekeken van de actie van Edvardsen. In het televisieprogramma De Eretribune uiten tafelgasten Bas Nijhuis, Marciano Vink, Kees Kwakman en Mario Been allen hun verbazing. “Waarom doen voetballers dat? Ik snap het niet”, vraagt Nijhuis zich af wanneer de beelden van een uitzinnige Edvardsen worden getoond.

“Ik snap het ook niet”, reageert Vink. De oud-voetballer en analist begrijpt niet dat spelers een eventueel blessure op de koop toe nemen. Edvardsen bleef door het ogenschijnlijk droge veld bijna in het gras haken. “Je zou maar geblesseerd raken… Volgens mij zijn er zo ook spelers geblesseerd geraakt, met dat rare juichen”, verzucht Vink.

“En het is slecht voor het veld”, vult Kwakman aan. “Je ziet het in Engeland ook gebeuren: daar juichen ze ook allemaal op die knieën. En dan denk ik: oh, die grasmeesters…” Been tot slot merkt op dat spelers ook nog eens het risico lopen dat zij gewond raken door een scherp voorwerp op het veld.

