Krankzinnig einde eerste helft Eagles - Ajax: twee fraaie treffers in Deventer

Ajax heeft op bezoek bij Go Ahead Eagles vlak voor rust een verdiende gelijkmaker moeten incasseren maar kwam even later tóch weer op voorsprong. Doelman Diant Ramaj hield de ploeg van trainer John van 't Schip lange tijd op een 0-1 voorsprong, maar moest na 43 minuten spelen toch capituleren op een snoeiharde uithaal van . zorgde er echter voor dat de Amsterdammers tóch met een voorsprong de kleedkamers op mochten zoeken.

De jarige Zweed, hij blaast zondag 28 kaarsjes uit, liet de Ajax-keeper volstrekt kansloos en trok de stand daarmee weer gelijk op de Adelaarshorst. Ajax was na een klein halfuur spelen op voorsprong gekomen in Deventer. Brian Brobbey was trefzeker op aangeven van aanvoerder Steven Bergwijn. Kort na de fraaie treffer van Edvardsen had Ajax vervolgens alweer een nieuwe voorsprong te pakken. Benjamin Tahirovic maakte in de blessuretijd van het eerste bedrijf de 1-2 in Amsterdams voordeel.

Artikel gaat verder onder video

Volg hier live de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Ajax