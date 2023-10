Etienne Vaessen op het veld gereanimeerd en naar ziekenhuis vervoerd

is na zijn botsing met Brian Brobbey op het veld gereanimeerd, zo heeft Cristian Willaert bekendgemaakt bij ESPN. De wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Ajax werd vlak voor tijd gestaakt vanwege de zorgelijke situatie van de keeper.

“Over zijn toestand kunnen we eigenlijk niks zeggen, behalve dat hij op het veld gereanimeerd is en daarna naar het ziekenhuis is gebracht”, aldus Willaert. “De spelers van RKC Waalwijk zijn uit de kleedkamer gestuurd. In de kleedkamer is Etienne Vaessen behandeld. Dat heeft even geduurd.”

Volgens de verslaggever is Vaessen per ambulance naar het ziekenhuis gegaan. “Er was eigenlijk niet te zeggen of hij bij kennis was of niet. We kunnen eigenlijk niets zeggen over zijn toestand, dus daar wil ik eigenlijk niet over speculeren.”