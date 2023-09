FC Volendam kan besluit KNVB nog niet helemaal loslaten en plaatst ludiek bericht

FC Volendam staat deze week ongewild in het middelpunt van de belangstelling. De huidige nummer zeventien van de Eredivisie zou woensdagavond in de Johan Cruijff ArenA aantreden tegen Ajax, maar die wedstrijd vindt geen doorgang doordat 's middags het restant van de gestaakte Klassieker wordt afgewerkt. FC Volendam kan het besluit van de KNVB nog niet helemaal loslaten.

De bond maakte maandagmiddag bekend dat het restant van De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord woensdag vanaf 14.00 uur wordt afgewerkt in een lege Johan Cruijff ArenA. Dat is niet alleen een streep door de rekening van de goedwillende supporters, maar ook een hard gelag voor FC Volendam. De ploeg van trainer Matthias Kohler pakte afgelopen zaterdag het eerste punt van dit seizoen en rook bloed voor het uitduel met Ajax. De Amsterdammers beleven een rampzalige seizoensstart. FC Volendam haalde vorig seizoen al een punt in de hoofdstad en had er vertrouwen in dat er woensdagavond opnieuw een goed resultaat had ingezeten.

Maar het treffen tussen Ajax en FC Volendam wordt dus verplaatst. En dat is niet voor het eerst. De KNVB had de wedstrijd in augustus al uit het programma gehaald wegens Europese verplichtingen van Ajax. Dat viel niet helemaal goed bij Kohler. Ook het bestuur was in eerste instantie niet te spreken over het besluit van de KNVB, maar ging dinsdagmorgen alsnog akkoord. En daardoor is het geen Matchday, maar 'gewoon een dag in het rustige Volendam', grapt het social mediateam.