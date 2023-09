FC Volendam-trainer Matthias Kohler baalt van besluit KNVB: 'Sportief hebben we hier ook nadelen van'

FC Volendam-trainer Matthias Kohler baalt dat de uitwedstrijd van zijn ploeg tegen Ajax in een later stadium wordt gespeeld. De Amsterdammers maakten dinsdagmorgen bekend dat het restant van De Klassieker tegen Feyenoord definitief woensdag vanaf 14.00 uur wordt gespeeld, waardoor het avondduel tussen Ajax en FC Volendam geen doorgang kan vinden. De club uit het vissersdorp is weliswaar akkoord gegaan met het voorstel van de KNVB, maar Kohler heeft er wel zo zijn bedenkingen over.

De KNVB maakte maandagmiddag bekend dat het restant van de gestaakte Klassieker tussen Ajax en Feyenoord woensdag vanaf 14.00 uur wordt gespeeld. De Amsterdammers konden zich echter niet vinden in dat voorstel en dreigden naar de rechter te stappen. FC Volendam reageerde eveneens ontsteld op het besluit van de bond. De huidige nummer zeventien van de Eredivisie was volop bezig met de voorbereiding op het uitduel met Ajax, dat voor woensdagavond op de planning stond. De ontmoeting tussen Ajax en FC Volendam in de Johan Cruijff ArenA was al verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax in augustus.

“Ik denk dat alle partijen verliezen. De supporters waar je het voor doet nog het meest, maar wat er nu gebeurd is, is uiteindelijk voor alle partijen nadelig en voor ons in het bijzonder”, vertelt Kohler in gesprek met Voetbal International. De trainer van FC Volendam baalt dat de wedstrijd tegen Ajax wederom wordt verplaatst. “We hadden de wedstrijd dus al verplaatst in het belang van een andere club. Je helpt dus al een ander om Europees beter te kunnen presteren en wordt daardoor nu onderdeel van een probleem dat niet van ons is.”

Kohler heeft weliswaar begrip voor ‘de complexiteit van de materie’, waaronder de veiligheid in de stadions. Maar de trainer is tegelijkertijd van mening dat het belang van FC Volendam ook meegenomen én benoemd moet worden. “Sportief hebben we hier ook nadelen van. We moeten onze periodisering aanpassen, de weekplanning aanpassen én treffen Ajax nu op een moment waanneer er een heel ander momentum bestaat.” FC Volendam had Ajax dolgraag deze week willen treffen. De Amsterdammers verkeren in belabberde vorm. FC Volendam pakte vorig seizoen al een punt in de hoofdstad en had die prestatie misschien wel op z’n minst kunnen evenaren.

Kohler hoopt dat de KNVB meedenkt met FC Volendam bij het bepalen van een nieuwe speeldatum. Zo wenst de trainer dat zijn ploeg niet in één week tegen Ajax én een directe concurrent hoeft te spelen. “Dat kan niet. Het kan niet zo zijn dat Volendam zich aanpast om een club Europees te helpen en daarna wéér benadeeld wordt. Ik hoop dus dat er een oplossing gevonden wordt die niet weer ten koste van ons gaat.”

FC Volendam pakte afgelopen zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo het eerste punt van dit seizoen. Kohler en zijn manschappen gaan komende zaterdag op bezoek bij PSV.

