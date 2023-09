FC Volendam komt met een reactie op verplaatsen uitwedstrijd tegen Ajax

FC Volendam heeft middels een bericht op de clubsite gereageerd op het nieuws dat De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord definitief woensdagmiddag wordt uitgespeeld. De club uit het vissersdorp kon zich maandagmiddag niet vinden in het voorstel van de KNVB om het bezoek aan Ajax te verplaatsen en de gestaakte kraker tussen de aartsrivalen deze week al uit te spelen. Maar FC Volendam heeft zich er, evenals Ajax, bij neergelegd.

FC Volendam zou in eerste instantie woensdagavond op bezoek gaan bij Ajax. De club uit Noord-Holland pakte afgelopen zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo het eerste punt van dit seizoen en had er ongetwijfeld vertrouwen in dat er ook in de Johan Cruijff ArenA een goed resultaat behaald had kunnen worden. De ontmoeting tussen Ajax en FC Volendam wordt echter in een later stadium uitgespeeld. “FC Volendam sluit zich hierbij aan en legt zich zodoende neer bij het besluit van de KNVB”, leest het op de site.

Artikel gaat verder onder video

Zowel Ajax als FC Volendam reageerde maandagmiddag nog ontsteld op het voorstel van de KNVB om de ontmoeting van woensdagavond te verplaatsen en De Klassieker woensdagmiddag uit te spelen. Ajax dreigde naar de rechter te stappen en ook FC Volendam onderzocht welke rechten het had. “Het heeft advies ingewonnen en overleg gehad met Ajax. Nadat Ajax concludeerde geen verdere rechtsstappen te ondernemen heeft ook FC Volendam besloten geen rechtsgang in te zetten. Dit in het totale belang van de Eredivisie.”

Wanneer het duel tussen Ajax en FC Volendam - dat door de Europese verplichtingen van Ajax al uit speelronde 3 was gehaald - wordt gespeeld, is nog niet duidelijk. De huidige nummer zeventien van de Eredivisie kan zich nu gaan voorbereiden op de eerstvolgende competitiewedstrijd tegen PSV. FC Volendam gaat zaterdagavond op bezoek bij de ploeg van trainer Peter Bosz.