Felle kritiek op drukke transferzomer bij Ajax: 'Velen zullen door de mand vallen'

Aad de Mos is van mening dat Ajax een slechte transferzomer achter de rug heeft. Er vertrokken belangrijke basisspelers uit Amsterdam en technisch directeur Sven Mislintat haalde liefst twaalf nieuwelingen naar de Johan Cruijff ArenA. De Mos vindt dat de Duitser niet goed heeft ingekocht.

"Dit is een hele ongezonde situatie", stelt De Mos in gesprek met Voetbal International. "Als je zoveel spelers weg laat gaan, moet je toch je selectie weer aanvullen. Normaal gesproken koop je spelers die het geheel sterker maken, maar dit zijn allemaal nieuwe spelers die allemaal iets anders gewend zijn. Nu is iedereen vreemdeling. Voor een trainer is dat een hele vervelende situatie. Steijn ziet zelf ook dat het allemaal nog niet geweldig is. Ajax zal zijn gezicht weer moeten tonen en dat gebeurt alleen als er gewonnen wordt."

Tot op heden hebben de vele aanwinsten nog niet echt kunnen overtuigen in het shirt van Ajax. Dat resulteerde in puntenverlies tegen Excelsior en Fortuna Sittard. De Mos weet dat er bij Ajax weinig tijd is. "Het is allemaal zoeken en duurt te lang, met spelers die voor de eerste keer samen spelen. Velen zullen door de mand vallen. Misschien zijn er spelers die het meteen goed doen, maar alsnog is er geen team. Dan krijg je het tegen iedere ploeg die gestructureerd speelt moeilijk, ook tegen Heracles Almelo en Excelsior."

Als het aan De Mos ligt hoeven we in ieder geval geen rekening te houden met Ajax in de strijd om de landstitel. De recordkampioen speelt nu achtereenvolgens tegen FC Twente (uit) en Feyenoord (thuis). "Nee, Ajax schrijf ik af. Het gaat tussen PSV en Feyenoord. Ik geloof niet meer in Ajax, op basis van wat ik tot nu toe heb gezien. En als ze wel kampioen worden, mogen Mislintat en Steijn er van mij vijf jaar bij krijgen. De wedstrijd tegen FC Twente wordt heel belangrijk met welk gevoel je een week later thuis tegen Feyenoord speelt."