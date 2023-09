Femke Halsema pleit voor grote gevolgen: netten in Johan Cruijff ArenA en mogelijk streep door alle (!) wedstrijden

Femke Halsema heeft maandagavond tijdens Nieuwsuur verteld dat ze van mening is dat er netten moeten komen voor de F-side, de tribune waar de harde kern van Ajax plaatsneemt tijdens thuiswedstrijden. De burgemeester van Amsterdam spreekt schande van het wangedrag van de Ajax-hooligans en geeft aan dat de maat vol is.

De ‘fans’ zorgden er zondagmiddag doelbewust voor om de Klassieker tegen Feyenoord noodgedwongen te laten staken door vuurwerk op het speelveld te gooien. Even later misdroegen honderden hooligans zich opnieuw door de hoofdingang van de Johan Cruijff ArenA te vernielen om vervolgens stennis te schoppen in het Ajax-stadion.

Artikel gaat verder onder video

Het is niet de eerste keer dat het mis gaat in de Johan Cruijff ArenA en daardoor is de maat vol bij Halsema. “De afspraak is dat er geen vuurwerk in het stadion mag zijn. Dat betekent dat iedereen gefouilleerd moet worden. Blijkbaar, want het is niet de eerste keer, wordt er niet goed gefouilleerd en is er wel vuurwerk in het stadion. Dat kan natuurlijk helemaal niet”, vertelt de burgemeester in eerste instantie.

“Dat betekent dat Ajax in de volgende wedstrijden er in ieder geval voor moet zorgen dat er één op één moet worden gefouilleerd. Maar dat is wat mij betreft niet goed genoeg. Ik vind ook dat bij de F-side netten moeten worden opgehangen. Dit kan gewoon niet meer, het is zó beschamend wat er gister is gebeurd”, gaat Halsema verder.

Streep door alle Ajax-wedstrijden

Als Ajax en de KNVB niet bereid zijn om verdergaande maatregelen te nemen, sluit Halsema niet uit dat zij als burgemeester in actie komt. "Dan moet ik optreden. En ik kan beslissen, om de maatregelen die ik net noemde, op te nemen in de voorwaarden voor een vergunning. Zonder een vergunning mag je namelijk niet spelen. In het aller-aller-alleruiterste geval, kan ik zeggen dat er niet wordt gespeeld. Maar dat is natuurlijk een beslissing die je nooit wil nemen", zegt de burgemeester van Amsterdam.