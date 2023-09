Feyenoord bevestigt: Luka Ivanusec komt de komende tijd niet in actie

Feyenoord kan in ieder geval 'enkele weken' geen beroep doen op . Dat melden de Rotterdammers donderdagmorgen via de officiële kanalen. De Kroatische aanwinst raakte dinsdagavond in de eerste Champions League-wedstrijd tegen Celtic geblesseerd aan zijn enkel en staat daardoor voorlopig aan de kant.

Feyenoord kende een enerverende transferzomer waarin de selectie op meerdere posities werd versterkt. De regerend kampioen van Nederland was er in de laatste dagen van de transferperiode nog alles aan gelegen een buitenspeler binnen te halen. Ivanusec stond bovenaan het verlanglijstje. Dinamo Zagreb wilde de aanvaller echter niet zomaar laten gaan. De Kroatische topclub moest zich via de voorrondes zien te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Champions League en kon de dribbelaar daarbij goed gebruiken.

Dinamo Zagreb moest in de laatste voorronde voor de play-offs echter z'n meerdere erkennen in AEK Athene. De uitschakeling van de Kroaten betekende voor Feyenoord en Ivanusec dat de transfer eindelijk afgerond kon worden. De Rotterdammers telden eind augustus bijna acht miljoen euro neer voor de aanvaller, die in zijn eerste wedstrijden in Nederland meteen een uitstekende indruk achterliet. Bij zijn debuut tegen FC Utrecht verzorgde hij direct een assist en in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen was het voor het eerst raak.

Ivanusec had een basisplaats in de Champions League-wedstrijd tegen Celtic en leek de negentig minuten vol te gaan maken, ware het niet dat hij een paar minuten voor het einde lelijk door zijn enkel klapte en per brancard het veld moest verlaten. Feyenoord-trainer Arne Slot bevestigde na afloop al dat het serieus mis was en dat de aanvaller De Klassieker tegen Ajax hoogstwaarschijnlijk aan zich voorbij zou moeten laten gaan. De topper in Amsterdam blijkt niet de enige wedstrijd die Ivanusec zal moeten missen. Ook het groepsduel met Atlético Madrid in de Champions League én de competitiewedstrijden tegen Go Ahead Eagles en PEC Zwolle zullen aan zijn neus voorbijgaan.