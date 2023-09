Feyenoord is gewaarschuwd: Lazio herhaalt kunststukje van vorig seizoen

Feyenoord speelt dit seizoen in de Champions League (net als een jaar eerder in de Europa League) tegen het Italiaanse SS Lazio en is zaterdagavond andermaal gewaarschuwd voor de kracht van de ploeg van trainer Maurizio Sarri. Net als vorig seizoen werd het lastige uitduel met regerend kampioen Napoli (Sarri's voormalige werkgever) in een overwinning omgezet; werd het vorig jaar nog 0-1 stond dit jaar na negentig minuten een 1-2 zege op het bord.

Napoli nam na het kampioensjaar afscheid van trainer Luciano Spalletti, die inmiddels een nieuwe uitdaging heeft gevonden en als bondscoach van de Italiaanse ploeg aan de slag is gegaan. Ook Hirving Lozano vertrok op Deadline Day nog; de Mexicaan keerde terug bij PSV. Spalletti's opvolger, de Fransman Rudi Gárcia, kan echter nog altijd beschikken over een voortreffelijke ploeg met uitblinkers als Khvicha Kvaratskhelia en Victor Osimhen.

Napoli begon met twee overwinningen aan het nieuwe seizoen, maar liep zaterdag in eigen huis tegen het eerste puntverlies op. Na een half uur spelen brak de Spaanse routinier Luis Alberto de ban; op aangeven van Felipe Anderson wist hij Napoli-doelman Alex Meret met een leep balletje achter het standbeen langs te verschalken.

Wat een goal!!! 😍



Luis Alberto met een pracht van een hakje en Lazio op voorsprong in Napels 👏

Via Piotr Zielinski deed Napoli al snel wat terug. De Pool had daarbij wel enig geluk; zijn schot van buiten de zestien werd door een Lazio-been van richting veranderd waardoor doelman Ivan Provedel op het verkeerde been stond. Het was echter Lazio dat alsnog aan het langste eind trok. Wéér was Felipe Anderson de aangever, Luis Alberto stapte slim over zijn passje heen en Daichi Kamada schoot diagonaal raak: 1-2.

Schitterende uitbraak➡️Overstapje ➡️1-2 ⚽️



Weer een parel van een aanval en wéér Lazio op voorsprong in Napels😱

Napoli zou de tweede klap van de bezoekers uit Rome niet meer te boven komen en mocht uiteindelijk nog van geluk spreken dat de nederlaag niet forser uitviel. Zowel Mattia Zaccagni als Mattéo Guendouzi zagen namelijk nog een treffer door de VAR geannuleerd worden.