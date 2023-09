Feyenoord sloopt sc Heerenveen en gaat vol vertrouwen richting Celtic en Ajax

Feyenoord heeft zaterdagavond een overtuigende overwinning geboekt op sc Heerenveen. In de eigen Kuip won de ploeg van trainer Arne Slot met liefst 6-1 van de bezoekers uit Friesland. Aanwinsten Luka Ivanusec en Ondrej Lingr maakten hun eerste doelpunt in Rotterdamse dienst.

De landskampioen startte vandaag met dezelfde elf namen als in de laatste wedstrijd voor de interland break tegen FC Utrecht. Feyenoord speelde dus met Santiago Gimenez in de basis, ondanks dat hij komende week in het eerste Champions League duel tegen Celtic wegens een schorsing niet mee mag doen. De Japanse spits Ayase Ueda was er vanwege een blessure niet bij. SC Heerenveen had weer de beschikking over Sven van Beek, die na een langdurige achillespees blessure weer fit genoeg was om aan de aftrap te verschijnen.