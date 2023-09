FIFA maakt mogelijke prijswinnaars bekend; Manchester City hofleverancier, ook Wiegman maakt kans

De FIFA heeft bekendgemaakt welke twaalf spelers kans maken op de prijs voor The Best Men's Player. De helft van die voetballers kwam vorig seizoen uit voor Manchester City. Ook de genomineerden voor beste doelman en beste trainers werden alvast naar buiten gebracht, Sarina Wiegman is als enige Nederlander in de race voor een award.

Julian Alvarez (Manchester City), Marcelo Brozovic (Al-Nassr, eerder Internazionale), Kevin De Bruyne (Manchester City), Ilkay Gundogan (FC Barcelona, eerder Manchester City), Erling Haaland (Manchester City), Rodri (Manchester City), Khvicha Kvaratskhelia (Napoli), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Lionel Messi (Inter Miami, eerder Paris Saint-Germain), Victor Osimhen (Napoli), Declan Rice (Arsenal, eerder West Ham United) en Bernardo Silva (Manchester City) zijn genomineerd voor The Best Men's Player.

In de categorie The Best FIFA Men's Goalkeeper zijn Yassine Bounou (Al-Hilal, eerder Sevilla), Thibaut Courtois (Real Madrid), Ederson (Manchester City), André Onana (Manchester United, eerder Internazionale) en Marc-André ter Stegen (Barcelona) de kanshebbers. Pep Guardiola (Manchester City), Simone Inzaghi (Internazionale), Ange Postecoglou (Tottenham Hotspur, eerder Celtic), Luciano Spalletti (Italië, eerder Napoli) en Xavi (FC Barcelona) zijn nog in de race voor The Best FIFA Men's Coach.

Deze prijzen worden sinds 2016 los van de Ballon d'Or uitgereikt. Lionel Messi ging er vorig jaar met de bokaal vandoor. De top drie werd verder gevuld door Kylian Mbappé en Karim Benzema. Messi won de prijs voor de tweede keer. Dat deden Cristiano Ronaldo en Robert Lewandowski eerder al.

Wiegman

Sarina Wiegman maakt voor de derde keer kans om tot beste coach bij de vrouwen te worden gekroond. Nadat de Nederlandse bondscoach van Engeland in 2017 én in 2020 al met de prijs werd onderscheiden behoort ze in 2023 opnieuw tot de drie genomineerden. Wiegman is de enige Nederlandse die een nominatie mocht ontvangen.