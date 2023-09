Foot Mercato deelt 8 uit aan Ajax-uitblinker; slechtste man krijgt een 2,5

In Frankrijk is men amper onder de indruk geraakt van Ajax tijdens het Europa League-duel met Olympique Marseille (3-3). Foot Mercato, een van de toonaangevende Franse voetbalwebsites, deelt liefst zes onvoldoendes aan Amsterdamse zijde uit.

Foot Mercato beoordeelt de spelers van Ajax en Marseille na afloop aan de hand van cijfers. Carlos Forbs, goed voor de openingstreffer en aangever bij de 3-2 van Kenneth Taylor, krijgt een 8 voor zijn optreden van vandaag en is daarmee de best beoordeelde speler van het veld. “Hij maakte zijn reputatie waar. De jonge Portugese aanvaller zette zijn ploeg met zijn explosiviteit en snelheid op het juiste spoor. Van begin tot eind maakt de ex-speler van Manchester City het verschil op de rechterflank”, zijn de mooie woorden die Foot Mercato over heeft voor Forbs.

Ook Steven Berghuis (6,5), Taylor (6), Steven Bergwijn (5,5) en Brian Brobbey (5,5) komen weg met voldoendes, zij het nipte. Benjamin Tahirovic is de slechtst beoordeelde Ajacied: de Bosnische middenvelder krijgt een 3,5 voor zijn optreden van vanavond. Tahirovic speelde slechts 45 minuten, want trainer Maurice Steijn had halverwege genoeg gezien en wisselde hem aan het begin van de tweede helft voor Silvano Vos.

Foot Mercato heeft verder diepe onvoldoendes in petto voor Jay Gorter (4,5), Anton Gaaei (3,5), Josip Sutalo (4) en Jorrel Hato (4,5). Voor Borna Sosa is men iets genadiger, maar ook hij komt er niet van af zonder voldoende: 5. Chancel Mbemba Mangulu, centrumverdediger van Marseille, was volgens Foot Mercato overigens de slechtste man van het veld: zijn optreden wordt beoordeeld met een 2,5.