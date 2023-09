Gerónimo Rulli nam een paar spelers van Ajax apart: 'Ik wilde dat alles oké zou zijn'

Gerónimo Rulli heeft de Oranje-internationals na zijn komst in Amsterdam even apart genomen. Aanleiding was de verhitte kwartfinale op het WK tussen Argentinië en het Nederlands elftal, waarbij scheidsrechter Mateu Lahoz liefst negentien gele kaarten uitdeelde.

Na zijn transfer van Villarreal naar Ajax realiseerde Rulli zich dat er bij de Oranje-internationals sprake van oud zeer kon zijn. "Toen ik bij Ajax kwam, was het net twee weken geleden. Het was net gebeurd en toen heb ik die jongens even apart genomen, want ik wilde dat alles oké zou zijn", laat hij weten bij Inside Ajax. "Met al die gele en rode kaarten, er hadden wel dertig kaarten gegeven kunnen worden."

De op dit moment geblesseerd Rulli is inmiddels ruim een half jaar in Amsterdamse dienst. "Het is een gigantische club. Ik zeg het steeds weer. Als je hier speelt, speel je bij een van de grootste clubs ter wereld qua historie. Het is een symbool van trots. In Argentinië gaan ze hetzelfde zeggen. We kennen Ajax vanwege de geschiedenis. Toen Koeman er speelde, de broertjes De Boer, die spelers. Van der Sar natuurlijk ook en zo nog meer. Ajax heeft echt een grote naam in Argentinië."

Rulli liep tijdens de seizoensouverture tegen Heracles Almelo een schouderblessure op. Het is de verwachting dat de Argentijnse keeper pas na de winterstop weer in actie kan komen voor Ajax.