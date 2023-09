Go Ahead doet oud-trainer Van Wonderen pijn en is tiental Heerenveen de baas

Go Ahead Eagles heeft zaterdagavond in eigen huis gewonnen van sc Heerenveen. De ploeg van trainer René Hake nam tegen tien Friezen een 3-1 voorsprong, zag de bezoekers vervolgens nog wel een aansluitingstreffer produceren, maar trok de voorsprong uiteindelijk tóch over de streep.

De thuisploeg kwam afgelopen weekend niet in actie; de Deventenaren werken het uitduel met PSV pas eind september pas omdat de Eindhovenaren afgelopen week de allesbeslissende wedstrijd tegen Rangers FC speelden in de play-offs om deelname aan de Champions League. Heerenveen kwam wél in actie, na twee overwinningen liep de ploeg van trainer Kees van Wonderen tegen de eerste nederlaag aan; Sparta Rotterdam was in Friesland met 1-3 te sterk.

Artikel gaat verder onder video

Go Ahead begon sterk aan het duel met de Friezen en leek al na twee minuten op voorsprong te komen. De VAR zette echter een streep door de treffer van Victor Edvardsen wegens buitenspel. De Deventenaren bleven echter de bovenliggende ploeg en kwamen halverwege het eerste bedrijf alsnog verdiend op 1-0. Een hoekschop van de linkerkant belandde via een ingestudeerde variant voor de voeten van Bas Kuipers, de aanvoerder haalde van buiten de zestien doeltreffend uit.

Na de openingstreffer leek Heerenveen meer grip op het duel te gaan krijgen, maar vijf minuten voor rust werd Edvardsen onreglementair afgestopt in het strafschopgebied: penalty. Philippe Rommens zette zich achter de bal en faalde niet, waardoor Go Ahead op een 2-0 voorsprong kwam. Nadat een grote kans op een derde treffer niet besteed was aan de Eagles, deed Heerenveen in de blessuretijd van de eerste helft wat terug. Eagles-keeper Jeffrey de Lange liet een voorzet los, waarna Charlie Webster van buiten de zestien in een leeg doel kon binnenschieten, waardoor Go Ahead met een 2-1 voorsprong de rust in ging.

Na rust leek de opdracht voor Heerenveen onmogelijk te worden toen doelpuntenmaker Webster met nog een half uur te spelen van het veld moest. De jonge Engelsman ging veel te hard door op Evert Linthorst en mocht inrukken. Go Ahead profiteerde al snel van de overtalsituatie: invaller Sylla Sow zette de ploeg van René Hake amper vijf minuten later op een op het oog veilige 3-1. Kort voor tijd bracht een andere invaller, Ousmane Sahraoui, de spanning echter weer terug. De smaakmaker van Heerenveen, die niet fit genoeg was om te starten, tekende vijf minuten voor tijd voor de 3-2, waarna de ploeg van Van Wonderen nog op zoek ging naar een gelijkmaker.