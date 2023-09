Heerenveners lopen leeg na pak slaag in De Kuip: 'Te weinig klootzakken in ons team'

Heerenveen kreeg zaterdag in De Kuip een pak slaag van Feyenoord. Na afloop trokken doelman Andries Noppert, aanvoerder Sven van Beek en trainer Kees van Wonderen dezelfde conclusie. Er moet een stuk harder worde gevoetbald door de ploeg uit Friesland.

Noppert kreeg er in Rotterdam-Zuid zes om zijn oren. Toch verscheen hij na de wedstrijd snel voor de camera van ESPN. "Wij moeten nog heel veel stappen maken. Vandaag speelden we tegen een topploeg, maar 6-1 is veel te veel", was de duidelijke conclusie van Noppert. "We hebben te weinig klootzakken in ons team. Het werd een grote speeltuin voor Feyenoord. Dat is pijnlijk voor ons."

Van Wonderen sloot zich aan bij de woorden van zijn doelman. "Soms moet je mannelijk spelen, dat is soms nodig. Duelleren, kort zitten, dekken, je stem gebruiken enzovoort. Dat heb je in dit soort wedstrijden nodig om overeind te blijven. We hebben te weinig gif in ons team. Te weinig jongens die weten hoe het is om op het hoogste niveau te spelen. Dat hebben ze vandaag ervaren."

Van Beek keerde terug na een zware blessure en schrok van zijn eigen ploeg. "We hadden niks in te brengen vandaag, dat is simpel. We hebben helaas niet van dat soort teringlijers in het veld zoals ik dat ben. Dat hebben we te weinig. De spelers van Feyenoord mochten alles doen. Als dan niemand een keer een tik uit wil delen, moeten we ons afvragen wat we hier uberhaupt komen doen."