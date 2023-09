‘Het Nederlands elftal viel in de eerste helft te beschouwen als een belediging voor het voetbal’

Na de overwinningen op Griekenland en Ierland kan het Nederlands elftal in oktober een volgende stap richting kwalificatie voor het EK van 2024 in Duitsland zetten. De formatie van bondscoach Ronald Koeman zal in de thuiswedstrijd tegen Frankrijk en op bezoek in Griekenland echter een stuk beter voor de dag moeten komen dan tijdens het treffen met Ierland. Oranje sleepte er weliswaar een 1-2 overwinning uit, maar de manier waarop was zorgwekkend. Wat schrijven de media over de ontmoeting in Dublin? FCUpdate.nl maakt een rondje.

Wie voorafgaand aan de aftrap in Dublin had gezegd dat Oranje al na een paar minuten tegen een achterstand zou aankijken, was waarschijnlijk voor gek verklaard. Koeman had zijn ploeg in de aanloop naar het treffen met de Ieren immers meermaals gewaarschuwd voor het fanatisme en opportunisme bij de thuisploeg. Maar na een paar minuten lag de bal al achter doelman Mark Flekken. “Dat Oranje in het sfeervolle Aviva-stadion een lastige avond beleefde, lag niet aan de door hun fans opgezweepte, kwaliteitsarme Ieren, maar door Nederlands eigen falen”, schrijft De Telegraaf. “Vanaf minuut één straalde het elftal van Koeman een en al lamlendigheid en ogenschijnlijk misplaatste arrogantie uit.”

Daarbij spande volgens De Telegraaf één Oranje-international de kroon: Mark Flekken. “De doelman die tegen de Grieken niet of nauwelijks werd getest, leek in Ierland stijf te staan van de zenuwen. Na twee minuten - wellicht de allerslechtste ooit in de historie van Oranje - speelde hij de vlak voor hem staande, gedekte Frenkie de Jong aan. De Ierse balverovering bleef nog zonder gevolgen, maar uit de corner die volgde, was het bingo voor het thuisland.” Het Algemeen Dagblad is eveneens kritisch over het optreden van Flekken, al komt hij er met een 5 als rapportcijfer nog genadig vanaf. “Als Flekken de bal kreeg, gingen de Ierse fans op het puntje van de stoel zitten omdat de bal nog weleens werd ingeleverd.”

De Limburger was niet de enige basisklant die - zeker in de eerste helft - een onvoldoende haalde. De Volkskrant windt er geen doekjes om. “Het Nederlands elftal viel zondag in Dublin in de eerste helft te beschouwen als een belediging voor het voetbal. Daarna volgde herstel en de te verwachten overwinning.” Maar van harte ging het zeker niet. “Het voetbal was tot de rust een verschrikking, wat Oranje betreft, in de tweede kwalificatiewedstrijd voor het EK binnen vier dagen. Het simpelste ging mis tegen de modale profs van Ierland, van wie eentje (James McClean) op het vierde niveau van Engeland voetbalt, bij Wrexham. Het was alsof de bal onder stroom stond, alsof sommigen een blinddoek droegen of op slippers speelden, terwijl de ruimtes zelden zo groot waren als zondag.”

