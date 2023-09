Het Nieuwsblad noemt meerdere redenen waarom Ajax en Marc Overmars 'een gepasseerd station' is

‘Marc Overmars, wie kent hem niet. Overmars, Overmars is een echte Ajacied’, klonk het afgelopen zondag meermaals in de Johan Cruijff ArenA tijdens én na de gestaakte Klassieker tussen Ajax en Feyenoord. Een deel van de Ajax-aanhang hoopt vurig op een rentree van Overmars, maar die lijkt uitgesloten.

6 februari 2022 zal bij veel Ajacieden nog op het netvlies staan. Ajax zegevierde die dag met 3-0 tegen Heracles Almelo, profiteerde daarmee van puntenverlies van PSV en zette een grote stap richting de 36e landstitel. Ajax-fans gingen desondanks met een flinke kater naar bed. Laat op de avond meldde de club dat Overmars per direct vertrok wegens grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Niet lang daarna werd Overmars door Antwerp FC aangesteld als technisch directeur. De Nederlander haalde landgenoot Mark van Bommel als hoofdtrainer naar België en een jaar later stonden ze prompt met de landstitel in hun handen.

Artikel gaat verder onder video

Antwerp FC gaat het inmiddels al een tijdje voor de wind, terwijl Ajax in de fik staat. Een deel van de achterban schreeuwt al geruime tijd om de terugkeer van Overmars en na het ontslag van Sven Mislintat zal die wens er niet minder op zijn geworden. Maar van een hereniging tussen Ajax en Overmars lijkt het - in ieder geval voorlopig - niet te komen. “Hoe plausibel is zo’n terugkeer, anderhalf jaar nadat Overmars per direct moest vertrekken bij Ajax? Een rondvraagt bij bronnen dicht bij de club leert ons dat de kans op een comeback uiterst klein is, omzeggens uitgesloten”, schrijft Het Nieuwsblad. Volgens de krant is Ajax en Overmars ‘een gepasseerd station’.

“Daarvoor worden meerdere redenen aangehaald”, vervolgt Het Nieuwsblad. “Ten eerste zou zijn terugkeer gevoelig liggen. Sommige vrouwen die de ongepaste berichten van Overmars ontvingen, zijn nog steeds werkzaam bij Ajax. Overmars zelf, die na zijn hartaanval in december 2022 met zijn gezondheid sukkelt, voelt zich dan weer heel erg thuis bij Antwerp. Stabiliteit die tijdens zijn herstel goed van pas komt.” Overmars heeft in Antwerpen nog een contract tot medio 2026. De oud-prof van onder meer Ajax en FC Barcelona werd nog niet zo lang geleden in verband gebracht met het Saudische Al-Shabab, dat zijn oog ook op Van Bommel had laten vallen.

'Zonder de piemel van Marc Overmars hadden Feyenoord, PSV en Royal Antwerp geen Champions League gespeeld'