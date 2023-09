'Zonder de piemel van Marc Overmars hadden Feyenoord, PSV en Royal Antwerp geen Champions League gespeeld'

Zowel Antwerp FC als Feyenoord kwam dinsdagavond in actie in de Champions League. Waar de Rotterdammers met 2-0 zegevierden tegen Celtic, ging Antwerp FC met 5-0 onderuit bij FC Barcelona. Dat beide clubs een kleine maand geleden überhaupt in de koker voor de loting van de groepsfase van de Champions League verdwenen, is volgens Sjoerd Mossou het gevolg van het vertrek van Marc Overmars bij Ajax.

Ajax had op 6 februari 2022 een ruime overwinning geboekt op Heracles Almelo en daarmee optimaal geprofiteerd van de nederlaag die PSV een dag eerder had geleden tegen AZ. Ajax liep uit op de Eindhovenaren en zou uiteindelijk de 36e landstitel in de clubhistorie binnenhalen. Maar tussen die overwinning op Heracles Almelo en het kampioensfeestje brak de onrust uit in Amsterdam. Ajax verstuurde een paar uur na de wedstrijd tegen Heracles Almelo een persbericht de wereld in waarin stond dat technisch directeur Overmars per direct was opgestapt wegens grensoverschrijdend gedrag jegens vrouwelijke collega’s.

In de dagen en weken die volgden, kwam er meer informatie naar buiten. Overmars zou onder meer dickpicks hebben gestuurd. “Voor het vrouwelijk personeel dat het hitsige gedoe kreeg opgedrongen, was de impact ongetwijfeld het grootst. Maar los daarvan: de leuter van Marc Overmars heeft de moderne geschiedenis van ons voetbal definitief herschreven”, schrijft Mossou in zijn column bij het Algemeen Dagblad. “Het besluit tot ontslag viel op zondag 6 februari 2022. Ajax had eerder die dag met 3-0 van Heracles gewonnen, zorgeloos op weg naar het volgende kampioenschap. PSV, Feyenoord en AZ lagen op apegapen, stilaan wanhopig over de almaar groter groeiende kloof.”

“Het ‘Wij zijn Ajax wij zijn de beste’ was allang geen semi-ironisch geuzenlied meer. Het was precies zoals het was. De eredivisie begon stilaan klein te worden”, vervolgt Mossou. De dickpick van Overmars bracht daar echter verandering in, stelt de verslaggever. “Wat daarna volgde was een totale Amsterdamse clusterfuck die tot op de dag van vandaag voortduurt. (…) Zonder de piemel van Overmars was Maurice Steijn nooit trainer van Ajax geworden, zelfs niet bijna. Sven Mislintat was gewoon een ‘duistere dealtjesmaker’ geweest in de krochten van de Bundesliga. Ajax had geen honderden miljoenen over de balk gesmeten in twee desastreuze transferzomers. Feyenoord, PSV en Royal Antwerp hadden deze week geen Champions League gespeeld, sowieso niet alle drie.”

De komst van Chuba Akpom - waarover Mossou de afgelopen dagen op X felle discussies voerde met Ajacieden - had nooit plaatsgevonden als Overmars de foto van zijn geslachtsdeel niet had gestuurd, stelt Mossou. “Die had in het gunstigste geval bij Luton Town rondgehobbeld. Honderdduizenden Ajax-fans in Nederland hadden deze week gewoon rustig geslapen, in plaats van elkaar de tent uit de vechten over welke kop er nu weer moet rollen - en welke juist niet.”

