Antwoorden verwacht bij Ajax: Maurice Steijn schuift woensdagmiddag aan voor persconferentie

Feyenoord boekte dinsdagavond een 2-0 overwinning op Celtic, PSV neemt het woensdagavond op tegen Arsenal en donderdag treden Ajax én AZ aan in de Europa League. Waar Feyenoord, PSV en AZ de boel vooralsnog uitstekend op de rit hebben, is het in Amsterdam zeer onrustig. De storm is er in de aanloop naar de ontmoeting met Olympique Marseille alleen maar heviger op geworden. En dan neemt Maurice Steijn woensdagmiddag ook nog plaats voor een persconferentie.

Steijn heeft weinig keus, want het is nou eenmaal gebruikelijk dat de hoofdtrainer van Ajax daags voor een Europese wedstrijd daarop vooruitblikt tegenover de pers. Maar als het aan Steijn had gelegen, dan had hij de media woensdagmiddag ongetwijfeld liever niet onder ogen willen komen. Het is crisis in Amsterdam met de hoofdletter C. Niet alleen omdat Ajax zeer teleurstellend aan het seizoen is begonnen. De eerste vier competitieduels leverden slechts vijf punten op. Deelname aan het hoofdtoernooi van de Europa League werd weliswaar veiliggesteld, maar de return tegen Ludogorets in de play-offs ging met 0-1 verloren.

Artikel gaat verder onder video

En dan is er ook nog de onrust buiten het veld. Volgens Voetbal International heeft technisch directeur Sven Mislintat de afgelopen dagen om steun gevraagd om Steijn te ontslaan. Mislintat stelde Steijn een paar maanden geleden nog aan als opvolger van John Heitinga, maar lijkt nu al te zijn uitgekeken op de Hagenees. Het is echter de vraag of Mislintat zelf nog lang werkzaam is in de Johan Cruijff ArenA. De NOS bracht dinsdagavond naar buiten dat Ajax op de slotdag van de zomerse transferwindow Borna Sosa via een Duits zaakwaarnemerskantoor, dat aandelen bezit in het scoutingsbedrijf Matchmetrics van Mislintat, naar Amsterdam heeft gehaald. De club is dit ‘nader aan het bekijken’.

In de tussentijd moet er ook ‘gewoon’ gevoetbald worden. Ajax moet deze week goede resultaten behalen om niet nú al een verloren seizoen te spelen. Donderdagavond wacht de eerste wedstrijd in de groepsfase van de Europa League tegen Olympique Marseille. Zondag staat De Klassieker tegen landskampioen Feyenoord op het programma.

De persconferentie van Steijn, die wordt vergezeld door Steven Berghuis, begint om 14.00 uur en is live te volgen via de Ajax App, Ajax.nl én het YouTube-kanaal.