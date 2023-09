In welke landen is de transfermarkt nog open en wanneer sluiten ze?

Op vrijdag 1 september om 23.59 uur liep de zomerse transferwindow voor Nederlandse clubs af. Sinds dat moment mogen clubs in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie zich alleen nog versterken met transfervrije spelers. In een aantal andere voetballanden is de markt echter nog even open. FCUpdate.nl zet op een rij waar nog zaken gedaan mogen worden en wanneer de verschillende transferperiodes af zullen lopen.

In België hebben de clubs een kleine week langer om hun zaakjes op orde te krijgen dan hun Nederlandse broeders. Zo kon het dat het Antwerp FC van technisch directeur Marc Overmars en trainer Marc van Bommel deze week nog zaken deed met Ajax. De landskampioen verloste Owen Wijndal uit zijn uitzichtloze situatie in Amsterdam, waar na de komst van Borna Sosa en Gastón Ávila het zicht op een basisplaats behoorlijk vertroebelde voor de elfvoudig international. De Belgische clubs hebben tot woensdag 6 september de tijd om hun transfers af te ronden, dan is ook de deadline voor onze Zuiderburen gepasseerd.

Een dag later, op donderdag 7 september, gaat de markt op slot in twee andere landen. Zowel de clubs in Zwitserland als die in Saudi-Arabië zijn dan voorlopig even uitgekocht. Vooral dat tweede land deed deze zomer van zich spreken; tal van sterren uit Europa werden aangetrokken om de lokale competitie in aanzien te doen stijgen. In de persoon van Georginio Wijnaldum trok één Oranje-international naar het land; al kwam hem dat op kritiek te staan vanwege de mensenrechtensituatie in Saudi-Arabië.

Weer een dag daarna, op vrijdag 8 september, is het ook gebeurd voor de clubs uit Kroatië en Tsjechië. Vooral dat eerste land deed afgelopen zomer goede zaken met Nederland. Zo trok Feyenoord linksbuiten Luka Ivanusec aan en haalde Ajax zijn Dinamo Zagreb-teamgenoot Josip Sutalo naar Amsterdam. Op maandag 11 september sluit vervolgens ook de transferperiode in Griekenland. Daarna mag er (op papier) nog wel gehandeld worden met Rusland, waar de markt op donderdag 14 september op slot gaat. In verband met de oorlog in Oekraïne zijn veel clubs en spelers echter huiverig om zaken te doen met dat land. Weer een dag lager, op vrijdag 15 september is het ook gedaan voor clubs in Turkije en Servië. Het enige UEFA-land waar spelers daarna nog naar toe kunnen verhuizen is Israël, waar men tot woensdag 20 september de tijd heeft.