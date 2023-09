João Félix loodst FC Barcelona naar ruime zege op Mark van Bommel; PSG slaat eerste slag in 'Groep des Doods'

FC Barcelona heeft dinsdagavond op overtuigende wijze afgerekend met Antwerp FC. De ploeg van trainer Mark van Bommel was ongetwijfeld met de beste intenties afgereisd naar Catalonië, maar keek al binnen 25 minuten tegen een 3-0 achterstand aan. FC Barcelona bleef hongerig in de tweede helft en speelde de bezoekers uiteindelijk naar een 5-0 nederlaag.

FC Barcelona boekte afgelopen zaterdag een 5-0 overwinning op Real Betis en toonde daarmee nogmaals aan dat het met de vorm wel goed zit. Antwerp FC rekende een dag eerder overtuigend af met KVC Westerlo (0-3) en werkte eveneens met vertrouwen toe naar het eerste Champions Leagueduel, maar kwam van een koude kermis thuis. João Félix opende al na elf minuten de score en nog geen tien minuten later fungeerde hij als aangever voor de 2-0 van Robert Lewandowski.

Antwerp FC, waar Owen Wijndal (gehuurd van Ajax), Jurgen Ekkelenkamp en Vincent Janssen allemaal een basisplaats hadden gekregen van Mark van Bommel, moest al na negentien minuten vrezen voor een serieus pakslaag. Die vrees werd er niet minder op nadat Jelle Bataille drie minuten na de 2-0 van Lewandowksi de bal op zeer ongelukkige wijze achter zijn eigen doelman werkte. Er waren nog geen 25 minuten gespeeld, maar de tussenstand was al 3-0. Gelukkig voor Antwerp FC haalde FC Barcelona in het restant van de eerste helft z’n voet van het gaspedaal af.

Helaas voor de Antwerpenaren bleek vroeg in het tweede bedrijf de Catalaanse honger nog niet gestild te zijn. Nog geen tien minuten na de hervatting knalde Gavi de 4-0 tegen de touwen. FC Barcelona-trainer Xavi Hernández haalde vlak daarna Frenkie de Jong én Gavi naar de kant. Dat wilde niet zeggen dat FC Barcelona het rustiger aan ging doen. Integendeel zelfs: Félix maakte er met zijn tweede van de avond nog 5-0 van. Lewandowski was nog dicht bij de 6-0, maar Antwerp FC-doelman Jean Butez wist zich toch nog te onderscheiden. Lewandowski zal er niet om rouwen. De Pool had de 2-0 immers al voor zijn rekening genomen, tevens z’n honderdste treffer in de Champions League.

Shakthar Donetsk - FC Porto 1-3

Wil Antwerp FC na de winterstop nog actief zijn in de Champions League - of Europa League - dan zullen de punten gepakt moeten worden tegen Shakthar Donetsk en FC Porto. Dat belooft nog een hels karwei te worden, want FC Porto bewees op bezoek bij Shakthar Donetsk andermaal een sluwe ploeg te zijn. De Portugezen waren met 1-3 te sterk voor de formatie van de Nederlandse coach Patrick van Leeuwen. De wedstrijd was bij rust al gespeeld. Galeno opende na acht minuten de score. Kevin Kelsy maakte vijf minuten later weliswaar gelijk, maar treffers van nogmaals Galeno en Mehdi Taremi zorgden alsnog voor een comfortabele voorsprong bij rust voor de Portugezen. In de tweede helft werd er niet meer gescoord.

Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund 2-0

Paris Saint-Germain heeft in de eerste speelronde meteen uitstekende zaken gedaan. Nadat AC Milan en Newcastle United elkaar eerder op de avond op een 0-0 gelijkspel hielden, waren de ogen gericht op de kraker in het Parc des Princes. Na een eerste helft waarin niet bijzonder veel te beleven viel, deed de thuisploeg er in de tweede helft een schepje bovenop. Kylian Mbappé opende een paar minuten na de hervatting vanaf elf meter de score en nog geen tien minuten later prikte Achraf Hakimi binnen voor de 2-0. Borussia Dortmund, waar Donyell Malen een basisplaats had, kon in aanvallend opzicht weinig uitrichten. Niet voor niks werd Malen al na 62 minuten naar de kant gehaald. De Duitsers drongen in de slotfase nog wel even aan, maar de Parijse zege kwam niet meer in gevaar.