Joey Barton viert dood van oud-coach Barry Bennell: 'Fantastisch nieuws'

Joey Barton rouwt niet om het overlijden van voormalig trainer Barry Bennell. De huidige manager van Bristol Rovers noemt het overlijden van Bennell 'fantastisch nieuws', daar Bennell was veroordeeld voor seksuele vergrijpen richting jeugdspelers die hij trainde.

Bennell werd in 2018 veroordeeld tot een celstraf van dertig jaar voor vijftig seksuele vergrijpen bij twaalf jongens. Hij verkrachtte jongens in de jaren zeventig, tachtig en negentig. De veroordeelde pedoseksueel was werkzaam als trainer van Crew Alexandra en als scout bij Manchester City.

Maandag werd duidelijk dat Bennell in de gevangenis is overleden op 69-jarige leeftijd. Hij werd al jaren behandeld aan kanker en heeft meerdere operaties ondergaan om tumoren in zijn tong te verwijderen. De doodsoorzaak is evenwel nog niet bekend.