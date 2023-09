Johan Derksen: 'Belachelijke aankoop van Ajax, een KKD-speler'

Johan Derksen is niet onder de indruk van de eerste van de twaalf spelers die Sven Mislintat afgelopen zomer naar Ajax haalde. kwam transfervrij over van het Franse Toulouse, maar heeft Derksen nog geen moment kunnen overtuigen.

De Ajax-middenvelder wordt woensdagavond, na de zware 0-4 nederlaag in De Klassieker tegen Feyenoord, besproken aan tafel bij Vandaag Inside. René van der Gijp zag Van den Boomen na afloop de media te woord staan: "Die jongen zit er ook bij alsof hij denkt van: je kan wel dingen aan mij vragen, maar wie ben ik in godsnaam om daar antwoord op te geven?", stelt Gijp.

"Ja, bij Eindhoven hoefde hij nooit een persconferentie te geven", haakt Derksen in. Hij noemt de komst van de oud-speler van onder meer sc Heerenveen en De Graafschap even later "volkomen belachelijk". Dat hij Aja geen cent kostte doet daar niets aan af: "Hij kostte niks, maar volkomen belachelijk want: eerste divisiespeler."

Sinds hij afgelopen zomer tekende in Amsterdam kwam Van den Boomen in alle officiële duels die Ajax speelde aan speelminuten. In de Eredivisie-wedstrijd tegen FC Twente (3-1 verlies) en het Europa League-duel met Olympique Marseille (3-3 in Amsterdam) deed hij dat als invaller. Tegen Feyenoord gunde Maurice Steijn hem echter weer een basisplaats.