Johan Derksen over Michael van Praag: 'Voor Ajax een godsgeschenk'

Johan Derksen denkt dat de aanstaande komst van Michael van Praag een goede zet van Ajax is. De voormalig preses keert terug als nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Ajax. Samen met Leo van Wijk wordt hij binnenkort voorgesteld om een functie in de Raad van Commissarissen te bekleden. De Snor denkt dat Van Praag de juiste man op de juiste plaats is in de Johan Cruijff Arena.

Bekijk in onderstaande video de woorden van Derksen over Van Praag of ga naar ons YouTube-kanaal.