Kabelaars vissen achter het net: Nederlands voetbal tot medio 2030 te zien op ESPN

Het Nederlands voetbal blijft komende jaren te zien op sportzender ESPN. Eredivisie CV en ESPN hebben een akkoord bereikt om het televisiecontract, dat medio 2025 zou aflopen, voor driekwart miljard euro te verlengen tot de zomer van 2030. Met dat nieuws komt Chris Woerts woensdagavond tijdens de uitzending van Vandaag Inside.

Volgens ingewijden moeten clubs officieel nog stemmen over het onderhandelingsresultaat, maar dat is een hamerstuk. De ondertekening zal later dit jaar volgen. Voor de komende vijf jaar verzekert de Amerikaanse sportzender een bedrag van 135 miljoen euro per seizoen. Daarnaast volgt er een tekenbonus van zeventig miljoen euro die dit, en volgend seizoen wordt uitgekeerd.

Artikel gaat verder onder video

De nieuwe deal met ESPN betekent dat een consortium van kabelmaatschappijen (KPN, VodafoneZiggo, DELTA Fiber en Odido) achter het net vissen. Deze groep kwam in april dit jaar met een bod om samen met clubs uit de Eredivisie de tv-rechten te exploiteren voor minimaal zeven jaar. Er zou een jaarlijks bedrag van zo’n honderdtachtig miljoen euro zijn voorgesteld, maar daarbij kwamen verborgen kosten naar boven. Sinds eind mei zouden de kabelaars daarom nauwelijks nog iets van zich hebben laten horen.

De nieuwe deal biedt uitstekend nieuws voor fans van clubs uit de Keuken Kampioen Divisie. Tijdens de nieuwe onderhandelingen met Disney hebben Jan de Jong (directeur Eredivisie CV), Robert Eenhoorn (AZ-directeur) en Menno Geelen (commercieel directeur Ajax) vast laten leggen dat alle wedstrijden uit deze competitie live uitgezonden zullen worden. Ook alle wedstrijden uit de Azerion Vrouwen Eredivisie zullen in zijn geheel te volgen zijn via ESPN. Later zal duidelijk worden of ESPN ook de uitzendrechten van de samenvattingen van de Eredivisie mag gaan uitzenden. Tot die tijd zijn deze te zien bij de NOS.

Sinds 2013 is ESPN, voorheen bekend als FOX Sports, de mediapartner van de Eredivisie. Destijds werd een tijnjarig contract afgesloten, met een eenzijdige optie voor nog twee seizoenen. Gedurende deze tien jaar ontvingen de clubs jaarlijks circa tachtig miljoen euro. Vanaf medio 2025 zal de Amerikaanse sportzender dit bedrag verhogen met liefst 55 miljoen euro.