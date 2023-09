Kaj Sierhuis onthult: dit wordt er over Branco van den Boomen gezegd tijdens wedstrijdbesprekingen

Kaj Sierhuis keerde deze zomer terug in de Eredivisie. De oud-Ajacied tekende een contract bij Fortuna Sittard en hoopt daar zijn carrière een nieuw leven in te blazen. Zijn overstap naar het Franse Stade Reims pakte namelijk niet uit zoals gehoopt. In een interview met AjaxShowtime kijkt Sierhuis terug op zijn avontuur in de Ligue 1, en vertelt hij onder meer over de ontmoetingen met oud-Toulouse-smaakmaker Branco van den Boomen.

Van den Boomen kwam afgelopen zomer met hoge verwachtingen naar Ajax, maar presteert tot dusverre nog niet naar behoren. De middenvelder moet het voorlopig doen met een reserverol in de ploeg van Maurice Steijn. Sierhuis, die in de Ligue 1 een aantal wedstrijden tegen Van den Boomen speelde, denkt dat de Brabander zijn stempel nog wel gaat drukken bij de Amsterdammers.

Artikel gaat verder onder video

“Het is volgens mij een uitstekende speler. Hij maakte met Toulouse de promotie naar de Ligue 1 mee en heeft vervolgens in de Ligue 1 een heel goed seizoen gespeeld”, begint Sierhuis tegenover AjaxShowtime. "Bij die club had hij ook een hele belangrijke rol met veel assists en doelpunten. Hij was echt de spelmaker van de ploeg”, gaat hij verder.

Vervolgens doet Sierhuis een boekje open over de analyses van Van den Boomen. De spits onthult wat er tijdens wedstrijdbesprekingen werd gezegd over de oud-middenvelder van Toulouse. “Wanneer wij Toulouse analyseerden, was het eerste dat ze zeiden: de dreiging begint bij Van den Boomen en je moet heel kort op hem zitten. Op die manier moesten wij er dan voor zorgen dat zij minder makkelijk aan het voetballen konden komen. Ik denk dat dat genoeg zegt over de kwaliteit die hij in huis heeft.”

Morgen (zondag) neemt Sierhuis het opnieuw op tegen Van den Boomen als Fortuna bezoek krijgt van Ajax. De wedstrijd begint om 14.30 uur.