Eredivisie-smaakmaker verovert hart van Kenneth Perez met interview

Kenneth Perez heeft genoten van het interview van Luka Ivanusec na de wedstrijd tussen Feyenoord en sc Heerenveen (6-1). De zomeraanwinst toonde zich zelfkritisch en zei meer van zichzelf te willen zien. Ivanusec gaf toe dat hij nog wat ‘comfortabeler’ moet worden bij zijn nieuwe club.

“Ik voel aan mezelf dat ik nog veel meer kan doen. Ik denk dat ik beter kan dan dit”, zei Ivanusec, die de score opende voor Feyenoord en werd verkozen tot Man van de Wedstrijd, in het interview met ESPN. “Ik moet meer ontspannen worden en dan zullen de dingen beter gaan. Ik moet meer bij situaties betrokken zijn en comfortabeler aan de bal worden. Ik moet vaker diep gaan, dat is wat de trainer van me verwacht. Ik moet daaraan gaan werken. Ik denk dat het beter zal gaan worden.”

Perez spreekt bij Dit was het Weekend lyrisch over het interview. “Dat is echt een heel leuk interview. Hij vertelt rustig dat hij nog nieuw is en wat nerveus is, ondanks dat hij Kroatisch international is. Elk nieuw begin is toch spannend. Hij legt het goed uit en geeft aan dat hij meer betrokken wil raken, in plaats van arrogant over te komen.”

Ivanusec scoorde met een schot van buiten het strafschopgebied, nadat hij vanaf de flank naar binnen kwam. “Je ziet gewoon een volwassen speler, een speler die weet wat hij aan het doen is”, merkt Perez op. “Bij zijn doelpunt weet hij wat hij wil doen. Het is niet alsof hij denkt: ik ga naar binnen en dan zie ik wel wat er gebeurt. Hij is heel bewust bezig. Hij is bewust bekwaam.”