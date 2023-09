Kenneth Perez weet niet wat hij ziet: 'Is hij een one season wonder? Hij pakt geen ene pepernoot'

Kenneth Perez heeft grote twijfels over de kwaliteiten van . De boomlange doelman van sc Heerenveen was nog geen jaar geleden de eerste doelman van het Nederlands elftal tijdens het WK in Qatar, maar maakt inmiddels al geruime tijd een zeer povere indruk. Ook in de thuiswedstrijd tegen Excelsior zaterdagavond zag hij er niet goed uit.

Sc Heerenveen kende een goede seizoensstart. De ploeg van trainer Kees van Wonderen was in de eerste competitiewedstrijd met 3-1 te sterk voor RKC Waalwijk en zegevierde daarna ook bij FC Utrecht. Maar sinds het thuisduel met Sparta Rotterdam (1-3) gaat het bergafwaarts met de Friezen. Ze verloren daarna ook van Go Ahead Eagles, Feyenoord én Excelsior. De Rotterdamse clubs scoorden bij elkaar opgeteld negen keer tegen sc Heerenveen en Noppert zag er bij een aantal treffers op z’n zachtst gezegd niet heel goed uit.

Artikel gaat verder onder video

“Noppert heeft zo’n slecht seizoen”, zei Perez zondagavond in het programma Dit was het Weekend op ESPN. De Oranje-international wordt opvallend vaak geklopt door schoten van buiten de zestien. “Zijn reddingspercentage met betrekking tot schoten buiten de zestien is 58,3. Dat is het laagste van alle keepers. Het zijn niet zozeer gigantische blunders, maar hij pakt geen ene pepernoot. Alle schoten op doel bij hem hebben een grote kans dat ze er in gaan”, stelde Pérez. De Deen verbaast zich over hoe groot het verschil is tussen het afgelopen en huidige seizoen. “Dan vraag je je af: is hij een one season wonder? Want hij heeft het WK gespeeld, echt een heel goed seizoen gehad en bij Go Ahead was hij ook redelijk goed. Zit hij echt zo in het wak door zijn uitgebleven transfer?”

Noppert hoopte zijn optredens in Qatar - waar hij door toenmalig bondscoach Louis van Gaal tot verrassing van velen werd gebombardeerd tot eerste doelman van het Nederlands elftal - te bekronen met een mooie transfer. De goalie werd begin dit jaar nog in verband gebracht met een overstap naar Ajax. De Amsterdammers besloten echter voor Geronimo Rulli te gaan. Voor de huidige bondscoach Ronald Koeman is de huidige vorm van Noppert slecht nieuws. De positie onder de lat in Oranje is al maanden onderwerp van discussie. Noppert is door Koeman opgenomen in de voorlopige selectie voor de interlands in oktober. Mark Flekken, Nick Olij en Bart Verbruggen zijn de andere keepers.