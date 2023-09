Keuzes Koeman blijven gemoederen bezighouden: 'Ik ben nu al vier jaar tegen je aan het zeggen dat...'

De discussie over het systeem waarin het Nederlands elftal moet aantreden is de afgelopen dagen weer nieuw leven ingeblazen. Ronald Koeman beloofde bij zijn rentree als bondscoach terug te keren naar 4-3-3. Daarin liet hij Oranje in de eerste interlands van dit jaar inderdaad aantreden, maar zonder succes. In de thuiswedstrijd tegen Griekenland koos Koeman voor drie centrale verdedigers en liep het een stuk beter, maar op bezoek in Ierland switchte hij na 45 slechte minuten weer naar 4-3-3. Jeroen Elshoff wordt onderhand wel een beetje moe van de discussie over systemen.

Arno Vermeulen ontkomt er niet aan. De presentator van de NOS Voetbalpodcast moet het ook na de ontmoeting tussen Ierland en het Nederlands elftal hebben over het systeem. Koeman begon in Dublin immers in hetzelfde systeem als een paar dagen eerder tegen Griekenland, maar gooide het in de tweede helft over een andere boeg. “Ik word er helemaal… Ik ben nu al vier jaar tegen je aan het zeggen dat het toch geweldig is dat je in meerdere systemen goed kan spelen”, zegt Elshoff met een diepe zucht.

Artikel gaat verder onder video

Vermeulen haalt in een reactie daarop de woorden van Bert van Marwijk aan. De voormalig bondscoach van Oranje, dat onder zijn leiding in 2010 de WK-finale haalde maar verloor van Spanje, zei volgens Vermeulen altijd dat je blij mag zijn als je één systeem goed kan spelen met de nationale ploeg. “Ja, hoe lang geleden was hij ook alweer bondscoach? Dertien jaar geleden ofzo. Niets ten koste van Bert van Marwijk, maar Juventus haalde in 2015 de Champions League-finale door in wedstrijden van systeem te veranderen. Van Gaal deed het in Brazilië (WK 2014, red.), moderne ploegen als Manchester City en weet ik veel wie doen het allemaal”, stelt Elshoff. “Het is gewoon volstrekt normaal dat je niet praat over 4-3-3 pof 3-5-2. 4-3-3 is niet heilig, daar word ik onderhand wel een beetje moe van.”

Volgens Vermeulen heeft Koeman er zelf voor gezorgd dat het systeem onder een vergrootklas ligt. De opvolger van Louis van Gaal kondigde bij zijn aanstelling immers aan terug te keren naar het vertrouwde 4-3-3. “Ik denk dat hij daar ook wel een beetje spijt van heeft”, aldus Elshoff. Jeroen Stekelenburg neemt het op voor de bondscoach. “Wat ik overigens wel sterk vind, is dat hij er nu niet meer zo moeilijk over doet. Dat hij niet in een soort trots blijft hangen en in 4-3-3 blijft volharden. Dat hij daar donderdag gewoon voor heeft gekozen en nu ook weer vrij makkelijk terug verandert. Sterker nog: hij vertelde na afloop dat hij er vooraf aan dacht om met 4-3-3 te beginnen tegen de Ieren, maar dat de euforie van afgelopen donderdag hem ook wel de kant op drukte om het te blijven doen zoals ze het donderdag gedaan hebben.”

