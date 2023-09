Valentijn Driessen weet wat Ronald Koeman te verwijten valt: 'Dan denk ik...'

Valentijn Driessen legt de verantwoordelijkheid voor het matige optreden van het Nederlands elftal in en tegen Ierland voor een groot deel bij Ronald Koeman. De bondscoach besloot, ondanks de 3-0 overwinning, zijn basiself op meerdere posities te wijzigen ten opzichte van de thuiswedstrijd tegen Griekenland. Volgens Driessen heeft Koeman Ierland ‘veel te groot gemaakt’.

Koeman beloofde bij de aanstelling voor zijn tweede termijn als bondscoach van het Nederlands elftal terug te keren naar het vertrouwde 4-3-3. Daarin maakte Oranje tijdens de eerste periode met Koeman aan het roer indruk tegen onder meer Duitsland en Frankrijk. In de eerste interlands van Koeman zijn tweede termijn ging het echter helemaal mis. Na drie nederlagen in vier wedstrijden en liefst elf tegentreffers, besloot de keuzeheer zijn systeem om te gooien voor het thuisduel met Griekenland. Oranje trad aan in een 3-4-3 en won met 3-0.

Reden voor Koeman om ook in de uitwedstrijd tegen Ierland met drie centrale verdedigers te beginnen. De bondscoach voerde echter wel drie wijzigingen door ten opzichte van het treffen met de Grieken. Driessen zag dat de keuzes van Koeman ongelukkig uitpakten. “Wat hem te verwijten valt? Ik vind dat hij Ierland veel te groot heeft gemaakt”, zei de journalist voor de camera van De Telegraaf na afloop van het duel in Dublin. “Hij heeft het elftal op drie plaatsen gewijzigd. Eén gedwongen wijziging omdat Geertruida was afgehaakt. Matthijs de Ligt liet ook wel zien dat hij niet in beste vorm steekt op dit moment. Koeman veranderde het middenveld met Wieffer voor De Roon en dan denk je dat je met hem meer balvastheid hebt.”

Het tegenovergestelde was waar. Wieffer liep in de eerste helft al vroeg tegen een gele kaart aan en kon zowel met als zonder bal niet overtuigen. Koeman besloot hem in de rust uit zijn elftal te halen. Driessen zag het idee achter de wijzigingen in de voorhoede eveneens niet uitpakken zoals gehoopt. “In de aanval haalt hij Weghorst eruit, die natuurlijk best goed functioneerde tegen Griekenland. Voor hem komt Donyell Malen. Het idee erachter kan goed zijn, maar je moet het elftal ook vastigheid geven. Hij dacht natuurlijk met Gakpo en Malen voorin veel beweging te hebben. Bij Ierland stonden drie houten klazen achterin, dus dan is het makkelijk om die uit elkaar te spelen. Maar dat is eigenlijk op één of twee keer met Malen na geen enkele keer gebeurd. Dan denk ik van: je moet niet je volledige spel aanpassen aan Ierland.”

“De meeste Ieren horen nog niet eens thuis in de Eredivisie. Zo beperkt zijn ze”, vervolgde Driessen. “De puzzel is nog lang niet gelegd met dit Nederlands elftal. Het gaat denk ik ook nog een hele tijd duren en je moet hopen dat op het EK er wel iets staat waar je je aan kan vasthouden. Door trainers wordt vaak gezegd dat het geweldig is dat je twee, drie systemen hebt waardoor je kan switchen. Dit Nederlands elftal moet echter blij zijn als ze één systeem een beetje behoorlijk kunnen spelen.”