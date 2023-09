KNVB betaalde na datalek tóch losgeld aan cybercriminelen Lockbit

De KNVB heeft tóch losgeld betaald aan de criminele groep Lockbit. In april van dit jaar maakten de hackers na een datalek - veroorzaakt door een phishing-mail waar een bondsmedewerker intrapte - privacy-gevoelige data buit.

Naar later bleek bestond de gelekte data onder meer uit contracten van voetballers en trainer, documenten over lopende tuchtzaken en gedetailleerde informatie over de bedrijfsvoering en commerciële zaken. Lockbit eiste een onbekend bedrag van de KNVB om publicatie van de gegevens te voorkomen. Lange tijd was niet duidelijk of de bond daar gehoor aan had gegeven.

Hoewel de KNVB niet expliciet toegeeft dat er losgeld is betaald, blijkt zoiets wel uit de tekst die de voetbalbond in meerdere ochtendkranten waaronder De Telegraaf en het Algemeen Dagblad, liet afdrukken. "Het voorkomen van een dergelijke verspreiding weegt voor de KNVB uiteindelijk zwaarder dan het principe om ons niet te laten afpersen", valt onder meer te lezen in de advertentie ter grootte van een halve pagina.

In de advertentie schrijft de bond ook specifiek welke groepen zich zorgen moeten maken over hun data. Zo worden onder meer spelers die internationaal zijn overgeschreven in de periode 2015-2021 en spelers die hebben gespeeld voor een betaald-voetbalorganisatie in de periode 2016-2018 opgeroepen om de site van de bond (knvb.nl/datalek) te raadplegen of contact op te nemen met een speciaal hiervoor aangemaakt mailadres.