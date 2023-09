KNVB maakt nieuwe speeldatum voor Ajax - FC Volendam bekend en verplaatst ander thuisduel van Amsterdammers

Het treffen tussen Ajax en FC Volendam, dat in eerste instantie voor afgelopen woensdagavond op het programma stond, wordt gespeeld op donderdag 2 november. Dat heeft de KNVB vrijdagmiddag bekendgemaakt. De aftrap in de Johan Cruijff ArenA is om 20.00 uur. Het thuisduel van Ajax met sc Heerenveen wordt daardoor verplaatst van zaterdag 4 naar zondag 5 november (16.45 uur).

FC Volendam stond afgelopen week ongewild in het middelpunt van de belangstelling. De huidige nummer zeventien van de Eredivisie knokte zich vorig weekeinde in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo terug van een 0-2 achterstand naar 2-2 en haalde daarmee het eerste punt van dit seizoen binnen. FC Volendam hoopte dat resultaat woensdagavond een goed vervolg te kunnen geven in de Johan Cruijff ArenA. Het uitduel met Ajax was in augustus uit het programma gehaald wegens Europese verplichtingen voor de Amsterdammers.

Artikel gaat verder onder video

De club uit het vissersdorp kon begin deze week echter een streep zetten door het bezoek aan de recordkampioen. De KNVB maakte maandagmiddag immers bekend dat het restant van de een dag eerder gestaakte Klassieker tussen Ajax en Feyenoord woensdag vanaf 14.00 uur zou worden afgewerkt. Ajax en FC Volendam waren het daar in eerste instantie niet mee eens, maar legden zich uiteindelijk toch neer bij het besluit van de bond. Ajax en Feyenoord speelden woensdag de resterende 35 minuten. Wie had gedacht dat de Amsterdammers nog in de buurt van een goed resultaat zouden komen, kwam bedrogen uit. Feyenoord won uiteindelijk met 0-4.

Twee dagen na het restant van De Klassieker komt de KNVB met een nieuwe speeldatum voor Ajax - FC Volendam. Het is dus 2 november geworden. Dat heeft niet alleen gevolgen voor Ajax - sc Heerenveen - dat van zaterdag 4 naar zondag 5 november is verplaatst. Ook het treffen tussen Excelsior Maassluis en FC Volendam in het bekertoernooi zal op een andere dag worden gespeeld. De wedstrijden voor die ronde staan gepland voor dinsdag 31 oktober, woensdag 1 november en donderdag 2 november, maar voor de ontmoeting tussen Excelsior Maassluis en FC Volendam wordt een nieuwe datum gezocht.