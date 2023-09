Kritiek op Derksen (74) zwelt aan na opmerking over prinses Alexia (18)

Een opmerkelijk moment in de uitzending van Vandaag Inside van dinsdagavond. Johan Derksen stelde terloops dat prinses Alexia (18) een ‘lekker kontje’ heeft. De reacties op die opmerking lopen uiteen.

In de uitzending stelde royaltydeskundige Rick Evers dat Alexia, die dinsdag voor het eerst aanwezig was bij Prinsjesdag, haar fysieke verschijning actief inzet. "Normaal gesproken als je gaat poseren, kijk je recht vooruit in de camera. Ik zag vorige week toen ze een schip ging dopen – en ik zie het eigenlijk al jaren bij fotosessies – dat ze juist zo opzij gaat staan en dan ook haar achterkant gebruikt", zei Evers. Derksen (74) reageerde: "Ze heeft toch een lekker kontje? Mag toch?"

Evers zei vervolgens dat hij ‘veel mensen heeft gehoord over de pluspunten van Alexia’. Wilfred Genee: “Die zitten achterop, zeg jij?” Evers: “Onder andere.” De uitspraken van Evers en Derksen worden uitgemeten door media als Panorama, Shownieuws en Mediacourant. Ook columnist Angela de Jong van het Algemeen Dagblad schrijft erover. Zij lijkt Derksen de opmerking niet kwalijk te nemen.

De Jong schrijft dat de eerste Prinsjesdag van Alexia ‘overal’ werd geëvalueerd en dat Derksen slechts ‘het beestje bij de naam noemde’. “Van het bloemstukje in haar haren (geleend van moeder Máxima, maar wel vermaakt, wist Josine Droogendijk bij Tijd voor Max) tot De Jurk die ‘net te strak om de hammen spande’, aldus Arno Kantelberg een paar uur later bij Humberto. Johan Derksen noemde het beestje in Vandaag Inside gewoon bij zijn naam: de prinses heeft een lekker kontje.”

Op sociale media zijn de reacties wisselend. Zo is op de Instagram-nieuwspagina cestmocro ruim duizend keer gereageerd op een bericht over de uitspraak van Derksen. Reacties met kritiek op de analist worden het meest geliket. Zo zijn ruim drieduizend mensen het eens met de reactie ‘Waarom wordt hij niet gecanceld’ en is ook de reactie ‘Dit gaat wel twaalf stappen te ver… maatje moet met pensioen denk ik’ populair.

