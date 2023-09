Louis van Gaal laat Arne Slot blozen; Jan Joost van Gangelen loopt meteen naar hem toe

Louis van Gaal ontving maandagavond een oeuvreprijs tijdens het Eredivisie Gala in Utrecht. De voormalig bondscoach van Oranje blikte terug op zijn loopbaan en over de dingen die hij anders had kunnen doen. Zo heeft Van Gaal wat spijt van zijn omgang met de media.

"Met de media had ik het op een andere manier kunnen doen. Ik denk dat ik veel rustiger had moeten antwoorden", vertelde Van Gaal, die een voorbeeld neemt aan Feyenoord-trainer Arne Slot. "In het algemeen ben ik heel emotioneel en verhef ik mijn stem. Dan zou het beter zijn geweest dat ik gewoon op een rustige manier zou reageren, zoals Arne. Die is hier volgens mij ook. Arne doet dat allemaal. En daar heb ik heel veel bewondering voor."

Presentator Jan Joost van Gangelen vroeg wat Van Gaal zo bewondert aan Slot. Vindt hij het knap dat de trainer van Feyenoord altijd zichzelf blijft? "Nou, dat vraag ik me af", zei Van Gaal. Slot hoorde het lachend aan vanuit het publiek en werd meteen ondervraagd door Van Gangelen. "Ik ben zeker wel mezelf, maar ik kan me ook vaak heel goed verplaatsen in de manier waarop Louis met de media omging. Mij lukt het misschien net iets beter om het in te slikken. Dat rustige heb ik wel van mezelf", verzekerde de succestrainer.