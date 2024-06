Bizar EK-verhaal uit Schotland: 'Ze waren net geland op het vliegveld van New York'

Schotland-spits Lewis Morgan moest onverwacht zijn vakantie afbreken voorafgaand aan het EK 2024 in Duitsland. De aanvaller werd in eerste instantie niet geselecteerd door bondscoach Steve Clarke, maar op donderdag kreeg Morgan opvallend nieuws: hij mocht toch mee naar het Europees kampioenschap. De familiereünie, die gepland stond, kon de prullenbak in.

Morgan, aanvaller bij New York Red Bulls, had zijn familie op bezoek in de Verenigde Staten, maar werd plots aangenaam verrast met het nieuws dat hij toch meegaat naar Duitsland. “Mijn zus was op bezoek, mijn andere zus net geland en op het vliegveld van New York. Bitterzoet voor ze, maar iedereen was echt blij voor me. Wat een kans”, aldus de Schot tegen de BBC.

“Het was heel hectisch, vlak na het moment”, ging de 27-jarige spits verder. “Het ging er vooral om om zo snel mogelijk bij de ploeg te komen. Ik dacht, net als veel mensen, in de Verenigde Staten is het uit het oog en uit het hart. Maar als je zo’n manager als ons hebt, die zo gedetailleerd te werk gaat, dan blijkt dat niet zo te zijn.”

“Ik had me allang vervormd tot fan”, bekent Morgan heel eerlijk tegenover de Britse omroep. “Ik zag de groep groeien en dat was geweldig om te volgen. Nu ben ik bovenal opgewonden dat ik er onderdeel van mag zijn. Ik kom hier in de vorm van mijn leven aan”, besluit hij. De spits kwam al in actie tijdens de oefenwedstrijd tegen Finland. Hij speelde twaalf minuten, maar hij kwam niet tot scoren.

