Louis van Gaal laat zich opnieuw uit over kansen op bondscoachschap Duitsland

Louis van Gaal heeft zich opnieuw uitgelaten op de mogelijkheid dat hij bondscoach van Duitsland wordt. Volgens de doorgaans goed ingevoerde journalist Florian Plettenberg (Sky Sport) is Van Gaal zeker niet de topfavoriet voor de functie. Die 'eer' lijkt voorlopig voorbehouden aan Julian Nagelsmann (36), die vorig seizoen vertrok als trainer van Bayern München maar bij die club nog altijd op de loonlijst staat.

Nagelsmann is nooit ontslagen door Der Rekordmeister, hij is slechts op non-actief gesteld. Volgens Rudi Völler, technisch directeur bij de Duitse voetbalbond DFB en dinsdagavond als interim-bondscoach op de bank tijdens het oefenduel tegen Frankrijk, zou Nagelsmann inderdaad een goede kandidaat zijn om het stokje definitief over te nemen van de ontslagen Hansi Flick. "Hij is een absolute topcoach", beaamde de voormalig aanvaller maandag op de persconferentie van de Duitse ploeg.

Plettenberg meldt bij Sky echter dat de DFB zich nog niet in München gemeld heeft om te praten over een mogelijke aanstelling van Nagelsmann. Aangezien de jonge trainer nog tot medio 2026 vastligt bij Bayern, zou die club een transfersom kunnen vragen om hem naar Die Mannschaft te laten vertrekken. Daar zou Bayern echter vanaf willen zien, aangezien de club weet dat de bond zo'n bedrag niet zou kunnen betalen. "Ze zouden Nagelsmann alsnog gratis naar de DFB laten verhuizen om de ex-coach van de loonlijst af te krijgen", weet Plettenberg.

Van Gaal

Buiten de naam van Nagelsmann valt ook die van Louis van Gaal in de Duitse media. De 72-jarige oud-bondscoach van Oranje maakte in zijn periode bij Bayern München grote indruk bij onze Oosterburen, die hem de bijnaam 'Der Tulpengeneral' aanmaten. Sky vroeg Van Gaal om een reactie en kreeg die ook: "Ik voel me vereerd dat ik tot de kandidaten word gerekend", wordt Van Gaal geciteerd. "Maar er is nog nooit een buitenlander gekozen voor de functie van bondscoach van Duitsland", acht de Nederlander zijn kansen op de baan klein.