Marco van Basten genadeloos richting Ajacied: 'Hij is echt niveau-Cambuur. Hij maakt constant fouten'

Marco van Basten heeft allesbehalve een hoge pet op van het huidige Ajax. De Amsterdammers lieten zondagmiddag punten liggen op bezoek bij Fortuna Sittard (0-0) en kwamen ontzettend moeilijk aan voetballen toe. Van Basten is nog niet te spreken over het elftal van Maurice Steijn en richt zich in zijn kritiek met name op rechtsback Devyne Rensch.

“Ze zeggen bij Ajax ook nog dat ze jeugdspelers hebben, zoals Rensch. Maar dat is echt niveau-Cambuur. Jorrel Hato is een goede, maar bijvoorbeeld Kenneth Taylor, is niet het niveau-Ajax. Dat zijn dan wel jongens die van Ajax komen”, begint de oud-spits bij Rondo. Rensch was na zeven minuten al ongelukkig, toen hij Tijjani Noslin naar het gras werkte in de eigen zestien en hiermee een penalty veroorzaakte. Gelukkig voor Rensch, schoot diezelfde Noslin de strafschop huizenhoog over.

“Rensch maakt constant fouten, hier ook weer zo’n momentje”, reageert Van Basten na het zien van de beelden. “Dit heeft hij veel te vaak, en al een jaar lang. Hij is elke keer de dupe is van al dat soort misverstandjes. Het is gewoon geen niveau”, gaat hij verder. Het is nog maar de vraag of Rensch volgende wedstrijd opnieuw bij de eerste elf zal verschijnen. Zeker omdat Ajax in de zomer zaken deed met Anton Gaaei, die ook uit de voeten kan als rechtsback.

Van Basten zet echter ook achter deze Ajacied zijn twijfels. “Ik denk dat dat niet veel beter is. Je ziet vrij snel of iemand comfortabel is aan de bal. Als iemand de bal wil hebben, is het meestal wel een goede voetballer, maar bij Ajax wil niemand de bal hebben.” Ronald de Boer, ook aanwezig bij Rondo, vond Gaaei wel degelijk een goede indruk maken toen hij inviel tegen Fortuna. “Die viel aardig in. Hij heeft snelheid en een aardige pass."