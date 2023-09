Mario Been geniet van unieke gebeurtenis buiten De Kuip

Mario Been genoot dinsdagavond van de sfeer rondom de wedstrijd tussen Feyenoord en Celtic. De voormalig speler en trainer van de Rotterdammers zag de supportersgroepen van beide clubs door elkaar heen lopen buiten het stadion.

“De supporters van Feyenoord en de tegenstander liepen door elkaar heen bij De Kuip. Dat kan niet altijd bij Feyenoord”, zegt Been bij Voetbalpraat. “Het was één groot feest. Je zag de mensen feesten en zingen met elkaar. Ook in het stadion was het een geweldige happening. Dat is mooi om te zien. Feyenoord speelde na zes jaar weer Champions League en het is mooi hoe de supporters daarmee omgaan. Helaas nog wel met netten, maar het was een fantastische happening.”

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord won de wedstrijd met 2-0. “Je speelt tegen Celtic, dat was niet het allerhoogste niveau, maar je moet ‘m toch winnen. Je wordt geholpen door het scoreverloop en de twee rode kaarten. In het eerste half uur ging het niet zo geweldig. Ze stonden nu opeens op het hoogste niveau, daar komt een bepaalde spanning bij kijken. De spelers gaven in het begin de simpelste ballen aan de tegenstander en konden niet goed onder de druk van Celtic uit voetballen. Gaandeweg kregen ze wat meer grip en wonnen ze verdiend.“