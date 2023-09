Matthijs de Ligt met eerste balcontact goud waard ondanks remise Bayern München

Bayern München en Bayer Leverkusen hebben elkaar vrijdagavond het eerste puntverlies van de Bundesliga bezorgd. Het waren de enige twee teams nog zonder nederlaag of zelfs puntverlies, maar alleen die eerste statistiek bleef vrijdagavond overeind. In een heerlijke kraker hadden beide ploegen kunnen winnen, maar stond er - mede dankzij Matthijs de Ligt - na negentig minuten een remise op het bord: 2-2.

De Ligt begon zoals verwacht op de bank bij Bayern München en zag Noussair Mazraoui enigszins verrassend naast zich zitten op de bank, omdat Konraid Laimer een uitstekende indruk had gemaakt in zijn invalbeurt bij Borussia Mönchengladbach. Aan de andere kant stond Jeremie Frimpong wél 'gewoon' aan de aftrap in een rechtstreeks gevecht met Alphonso Davies en maakte een meer dan uitstekende indruk. Koeman kan na zijn schorsing in de komende interlandbreak niet om hem heen.

Artikel gaat verder onder video

De Nederlandse back, die vooralsnog continu genegeerd wordt door bondscoach Ronald Koeman, kreeg na een uur voetballen zelfs dé kans om zijn ploeg op voorsprong te schieten, maar faalde in de afronding. Gelukkig voor hem ging de vlag vervolgens omhoog vanwege buitenspel. Zijn collega-back Alejandro Grimaldo aan de linkerkant had in de eerste helft met een heerlijke trap nog laten zien hoe je moest afronden (zie onder, 1-1).

Daarmee had de Spanjaard het vroege openingsdoelpunt van Harry Kane ongedaan gemaakt. De Engelse spits maakte in zijn eerste vier duels vier treffers namens Bayern München, waarmee hij de prestatie van Miroslav Klose heeft geëvenaard. Erik ten Hag zal de spits met het oog op de Champions League-ontmoeting van komende woensdag op het lijstje hebben gezet om in de gaten te houden.

Maar ook De Ligt zal Ten Hag hebben genoteerd, want de oud-Ajacied viel in als nummer zes. Hij veroverde de bal met zijn eerste balcontact, zag Tel aan de linkerkant vrij staan en die had een fraaie individuele actie in huis voor de voeten van Goretzka. Dat leek genoeg voor de zege, totdat Davies in blessuretijd enigzzins ongelukkig een penalty weggaf. Maar daarmee mocht Bayern niet eens klagen, want eerder raakte Florian Wirtz de paal en Victor Boniface miste eerder twee gigantische kansen. De Ligt leek een heldenrol te krijgen, maar gaat toch met een kater van het veld, want de winnende goal van Dayot Upamecano vlak voor het eindsignaal werd afgekeurd vanwege buitenspel. Daardoor zijn zowel Bayern als Bayer als enige nog ongeslagen én staan allebei deze speelronde nog samen aan kop.