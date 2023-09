Mededeling van Arne Slot leidde vrijdag tot massaal gejuich in kleedkamer Feyenoord

Quilindschy Hartman werd vrijdag voor het eerst geselecteerd voor het Nederlands elftal. De 21-jarige linkervleugelverdediger kreeg het nieuws niet te horen van bondscoach Ronald Koeman zelf, maar van Feyenoord-trainer Arne Slot.

De selectie van Oranje voor de EK-kwalificatieduels van deze maand met Griekenland en Ierland werd vrijdagmiddag om 12.00 uur bekendgemaakt op social media. Koeman had Slot eerder al ingelicht over de uitnodiging die Hartman tegemoet kon zien, zo onthult de oefenmeester van Feyenoord vrijdag op de persconferentie. “Daar zat wel een leuke opbouw in, al zeg ik het zelf”, vertelt Slot.

Artikel gaat verder onder video

“Ik had van de bondscoach begrepen dat Hartman zou worden opgeroepen. Koeman vroeg me om het zolang mogelijk te rekken voordat ik het Hartman zou vertellen, tot 12.00 uur. We leven in een social media-tijdperk, dus hij vroeg me om het hem zo laat mogelijk te vertellen”, vervolgt Slot. “We hadden rond 11.00 uur een bespreking. Die deed Marino (assistent-trainer Pusic, red.). Dat wil dan nog wel eens een beetje uitlopen”, grapt de coach.

“Toen was het al 11.30 uur. Ik had een aantal mededelingen. Onder meer over een aantal spelers dat wegging”, gaat Slot verder. “Ik kon ook zeggen dat we twee transfers gedaan hadden, namelijk twee jeugdspelers die definitief bij de eerste selectie zitten: Leo Sauer en Gjivai Zechiël. Ik vertelde dat dat een hele mooi opmaat was: spelers krijgen bij deze club de kans om eerst bij het eerste elftal te komen, vervolgens basisspeler te worden en uiteindelijk international te worden. Toen zei ik dat Quilindschy samen met Mats Wieffer en Lutsharel Geertruida was opgeroepen voor Oranje. Dan gaat er gejuich op. Dan kijk ik Hartman in de ogen en zie ik hem denken: dit is toch wel heel mooi.”