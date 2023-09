Mike Verweij: 'Mag ik even twintig seconden pleiten voor een standbeeld van Gerry Hamstra bij Ajax?'

Antony ligt momenteel zwaar onder vuur en houdt de gemoederen dagelijks bezig. De aanvaller van Manchester United wordt beschuldigd van huiselijk geweld tegen ex-vriendin Gabriela Cavallin. Het vervolg hiervan is dat de oud-Ajacied zich voorlopig niet meer hoeft te melden bij de nationale ploeg, terwijl ook United de komende weken niet op hem zit te wachten. Tijdens Kick-off van De Telegraaf wordt de situatie van de vleugelspeler uitvoerig besproken.

“Het tijdperk-Antony bij Manchester United is voorbij”, stelt presentator Pim Sedee, die vervolgens een eenzijdig antwoord krijgt van zowel Valentijn Driessen als Mike Verweij. “Eens”, reageren de aanwezige analisten. “Mag ik even twintig seconden pleiten voor een standbeeld van Gerry Hamstra bij Ajax?”, zegt Verweij.

Artikel gaat verder onder video

“Heeft dat met Antony te maken?”, vraagt Sedee zich hardop af. “Ja zeker. Hij heeft hem net op tijd voor honderd miljoen euro verkocht”, legt de Ajax-clubwatcher uit. Driessen gaat hierna wat dieper in op de veelbesproken situatie van de aanvaller. “Het is natuurlijk volledig terecht wat er is gebeurd. Ik begrijp Manchester United dat ze, zeker na die affaire met Mason Greenwood, hebben ingegrepen.”

Mocht Antony worden vrijgesproken, is het volgens de analisten nog maar de vraag of hij zal terugkeren in de selectie van de Engelse grootmacht. “Dat is bij Greenwood ook het geval. Ik denk dat hij een heel groot probleem heeft en United daar zero tolerance in is”, zegt Verweij. “Dan wordt je gewoon weer opgepakt door club die daar minder moeite mee heeft, bijvoorbeeld een Celta de Vigo of Getafe. Dan kun je weer door”, sluit de chef voetbal van De Telegraaf af.