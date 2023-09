'Mislintat heeft roulette gespeeld met 115 miljoen, alles verloren en club aan rand afgrond gebracht'

Valentijn Driessen meent dat het vertrek van Sven Mislintat - en in zijn kielzog wellicht meer verantwoordelijken - bij Ajax inmiddels onvermijdelijk is. De Duitser stelde een selectie samen waarmee de eveneens door hem aangestelde trainer Maurice Steijn er keihard vanaf ging in het inmiddels definitief gestaakte duel met Feyenoord.

Steijn hield zondag tegen de regerend kampioen miljoenenaankopen als Georges Mikautadze, Gaston Ávila, Chuba Akpom en Benjamin Tahirovic buiten zijn basisopstelling. "Allen hadden al in eerdere ontmoetingen dit prille seizoen bewezen geen versterkingen te zijn voor Ajax. Sterker: het predicaat miskoop misstond geenszins", schrijft Driessen in De Telegraaf. De Mislintat-aankopen die wél speelden deden het echter nauwelijks beter, vindt de chef voetbal.

Artikel gaat verder onder video

"Diep schamen moesten de Kroatische internationals Sutalo en Sosa zich", vervolgt Driessen. "De eerste ging gruwelijk in de fout bij de openingsgoal van Santiago Giménez. Nooit bekommerde hij zich om de organisatie en verstopte zich continu om de aanvallende impulsen over te laten aan de 17-jarige(!) Jorrel Hato", stelt de journalist vast. Ook de veelbesproken linksback kon geen potten breken: "Sosa is de man met de meeste ervaring in de achterhoede van Ajax maar kan niet verdedigen, terwijl hij ook zijn verstand er niet bij houdt als hij ten aanval trekt."

De 0-3 stand en de het falen van de aankopen noemt Driessen "allemaal Ajax-onwaardig en het totale failliet van het aankoopbeleid van Sven Mislintat." Het kan dan ook niet anders dat de Duitser zijn langste tijd in de Johan Cruijff ArenA gehad heeft, verwacht de journalist: "Dit kan niets anders dan personele gevolgen hebben. In eerste aanleg voor de Duitser zelf, die roulette heeft gespeeld met 115 miljoen euro van Ajax en alles heeft verloren en de club op de rand van de afgrond heeft gebracht." Daarmee is het probleem echter nog niet opgelost, meent Driessen: "Verder voor Mislintats beschermheer, mede-directeur Maurits Hendriks, Jan van Halst als eerst commissaris technische zaken en inmiddels interim-directeur algemene zaken en Pier Eringa als voorzitter van de rvc." En ook als zij het veld ruimen, volgt er mogelijk nóg een slachtoffer: "Terwijl ook trainer Maurice Steijn geenszins valt vrij te pleiten als je ziet dat het hem maar niet lukt om een elftal te formeren, dat is gebouwd op een stevig organisatorisch fundament", besluit Driessen.